Borsa İstanbul'da son dönemin dikkat çeken hisselerinden Astor Enerji (ASTOR) için uluslararası piyasalardan önemli bir gelişme geldi.

MSCI'nın ağustos ayı endeks gözden geçirmesi sonucunda ASTOR, MSCI Global Standard endeks ailesi kapsamındaki MSCI Türkiye Endeksi'ne dahil edildi. Türkiye'den Global Standard kapsamına bir şirket eklenirken herhangi bir şirket çıkarılmadı. Değişiklik 31 Ağustos 2026 seans kapanışından itibaren uygulanacak.

Karar, ASTOR hissesinin Borsa İstanbul'da güçlü bir performans sergilediği döneme denk geldi.

ASTOR 1 YILDA YÜZDE 211 YÜKSELDİ

ASTOR fiyat grafiğine göre hisse son 1 yılda yatırımcısına yüzde 211,06 getiri sağladı.

Hissenin farklı dönemlerdeki performansı şöyle gerçekleşti;

1 hafta: %6,67

1 ay: %1,84

6 ay: %83,49

2026 yılı: %183,79

1 yıl: %211,06

Tüm zamanlar: %2.405,66

Böylece ASTOR, yalnızca 2026 yılı içerisindeki performansıyla değerini yaklaşık 2,8 katına çıkarmış oldu.

MSCI GLOBAL STANDARD'A GİRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

MSCI Global Standard endeksleri, küresel hisse piyasalarında büyük ve orta ölçekli şirketleri temsil eden ve uluslararası kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın biçimde takip edilen endeks ailesinin bir parçası.

ASTOR'un MSCI Türkiye Endeksi'ne eklenmesi, şirketin MSCI'nın Türkiye'deki büyük ve orta ölçekli şirketleri kapsayan Standard segmentinde yer almaya başlaması anlamına geliyor.

MSCI endekslerini referans alan fonlar ve yatırım ürünleri portföylerini endekslerdeki değişikliklere göre ayarlayabildiği için dahil edilme ve çıkarılma kararları piyasalarda yakından takip ediliyor.

Ancak bir şirketin MSCI endeksine dahil edilmesi, hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. MSCI da geçmiş performansın gelecekteki sonuçların garantisi olmadığının altını çiziyor.

ASTOR BİLANÇOSUNDA GÖZLER 19 AĞUSTOS'TA

MSCI kararının ardından ASTOR yatırımcılarının önündeki bir diğer önemli gündem ise şirketin ikinci çeyrek bilançosu olacak.

KAP takvimine göre Astor Enerji'nin 2026 yılı 6 aylık konsolide finansal raporunun en geç 19 Ağustos 2026'ya kadar açıklanması gerekiyor.

Şirket son olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 811,8 milyon TL net dönem karı açıklamıştı. Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 187,4 milyon TL'ye göre yüzde 52,6 arttı.

İLK ÇEYREKTE SATIŞLAR 9,3 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

ASTOR'un ilk çeyrek hasılatı yıllık yüzde 13 artışla 9 milyar 286,5 milyon TL'ye yükseldi.

Şirketin brüt karı yüzde 23,3 artışla 3,52 milyar TL'ye, esas faaliyet karı ise yüzde 56 artışla yaklaşık 2,87 milyar TL'ye çıktı. Net kar marjı da geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14,5 seviyesinden yüzde 19,5'e yükseldi.

ASTOR'un aynı dönemde toplam satışlarının yüzde 45'i yurt dışı satışlardan oluştu.

ASTOR YATIRIMCISINI TEMETTÜ DE BEKLİYOR

Şirket yönetimi 2025 yılı karından pay başına brüt 2,1911471 TL, net 1,8624750 TL nakit temettü dağıtılmasını teklif etti.

KAP'ta yer alan takvime göre temettü hak kullanım tarihi 15 Ekim 2026, payların yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 19 Ekim 2026 olarak belirlendi. Şirket 2025 yılını 7,67 milyar TL konsolide net dönem karıyla tamamlamıştı.

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