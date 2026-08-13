Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde hem yurt içinden hem de küresel piyasalardan önemli gelişmeler takip ediliyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu öne çıkarken, MSCI'nın Türkiye endekslerinde gerçekleştirdiği değişiklikler de yatırımcıların radarında bulunuyor.

MSCI endeks değişiklikleri kapsamında Astor Enerji, MSCI Türkiye Standard Endeksi'ne dahil edildi. Endeksten herhangi bir şirket çıkarılmadı.

MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nde ise daha kapsamlı bir değişiklik gerçekleşti. Borusan Boru, Europower Enerji, Kardemir B, Rönesans Gayrimenkul, Tera Finansal Yatırımlar ve Tera Yatırım Menkul endekse dahil edilirken, Arçelik ve Katılımevim endeks dışında kaldı.

Akaryakıt tarafında da önemli bir düzenlemeye gidildi. Motorinde uygulanan ÖTV ağustos ayının sonuna kadar sıfırlanırken, vergi eylül ayından itibaren kademeli şekilde artırılacak. Eşel mobil sistemi ve uygulanan vergi indirimleri nedeniyle pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı dün itibarıyla litre başına 7,7 TL seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle eşel mobil sistemi motorinde uygulanmayacak.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın artık yalnızca konuştuğunu ve harekete geçemediğini söylerken, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve koşullar kabul edilene kadar açılmayacağı açıklaması geldi.

ABD yönetiminde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Bölgedeki diplomatik gelişmelerde Türkiye-Libya ilişkileri de gündemde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Libya'nın birliğini ve bütünlüğünü isteyen bir ülke olmasının ülkede büyük takdir gördüğünü ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarından yeni bir dilimi serbest bıraktığına ilişkin haberler de uluslararası medyada yer aldı.

Şirketler tarafında Alman sanayi devi Thyssenkrupp, çelik ve malzeme talebindeki görünümün etkisiyle 2026 yılına ilişkin kâr beklentisinin alt sınırını yükseltti.

Asya'da ise Güney Kore Merkez Bankası'nın 13 yıl aradan sonra ilk kez altın bağlantılı bir yatırım gerçekleştirmesi dikkat çekti.

BUGÜN PİYASALAR NEYİ TAKİP EDECEK?

Yurt içinde günün öne çıkan gelişmesi TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin vereceği mesajlar ve tahminleri piyasaların odağında yer alacak.

ABD tarafında ise TÜFE verileri takip edilecek. Enflasyon görünümüne ilişkin gelecek veriler küresel piyasalarda fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

Borsa İstanbul cephesinde ise yeni işlem gününe ilişkin beklenti pozitif yönde. BIST 100 endeksinde alıcılı açılış gerçekleşmesi bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa şirketlerinin 12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

KPEKS (Kapeks Kimya) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

TKNKA – (Teknika Plast Teknik) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

VEYAS (Türker Vangölü Enerji) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

AHSGY – İstanbul Pendik’te bulunan arsa üzerine gerçekleştirilecek proje kapsamında Yapı Ruhsatının onaylandığı açıklandı.

ALFAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den A-(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

ASTOR – Astor Ro Energy paylarının 56,8 milyon euro bedelle Astor Holding’e devri kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ALBTN – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 6.000.000 adet paya ortalama 37,03 TL fiyattan fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

BMSCH – İzmir Aliağa’daki taşınmazın satış da dahil olmak üzere çeşitli finansal ve stratejik alternatiflerinin araştırılmasına karar verildiği açıklandı.

BJKAS – Futbolcu Dusan Vlahovic’in transferi kapsamında görüşmelere başlandığı açıklandı.

CWENE – Şirket ve ABD’deki bağlı ortaklığı CW Energy USA ile ABD'de yerleşik bir mülk sahibi firma arasında, CW Enerji Plus New Jersey adıyla showroom niteliğinde faaliyet göstermesi planlanan taşınmazın kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, 2,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirket hesaplarına 260 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

DAGI – Mahmut Nedim Koç’un şirket sermayesinde sahip olduğu %50,17’lik payın Mahmut Nedim Koç’un %100 pay sahibi olduğu MNK Girişim’e pay başına 6,00 TL fiyattan devredildiği açıklandı.

DMRGD – Ankara’ya şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

EKGYO – Konya Meram 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun gerçekleştiği ve arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinde en yüksek teklifin 10,3 milyar TL ile Torkam İnşaat tarafından verildiği açıklandı.

ENDAE – Dadıl Sivri tarafından 427.972 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

EDATA – Pay devirlerinin tamamlanması kapsamında zorunlu pay alım teklifi için fiyatın 7,22 TL olarak belirlendiği açıklandı.

GOODY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 7,6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 3.654 gün vadeli 75 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

HLGYO – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

HURGZ – Şirket ile Saha Kurumsal arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

ISMEN – 62 gün vadeli 2,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun %100 payının 3,6 milyon dolara alınmasına karar verildiği açıklandı.

INVES – Şirketin %100 bağlı ortaklığı REM GSYO’nun sermayesinin 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesinin onaylandığı açıklandı.

KENT – Sermaye artırımından elde edilen fonun 107,9 milyon TL’sinin banka kredi ödemesinde kullanıldığı açıklandı.

LINK – Şirket ve Tripy Mobility iş birliğiyle hazırlanan 42,9 milyon TL projenin TÜBİTAK’ın Dünya Bankası destekli Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı açıklandı.

MMCAS – Ümit Gümüş tarafından 15 milyon TL tutarında şirkete sermaye avansı ödemesi yapıldığı açıklandı.

TARKM – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

TTKOM – Şirket tarafından gayrimenkul portföyünün ekonomik değeri ve kullanım verimliliğini değerlendirmek ve portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatifleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ODINE – Şirketin, iştiraki OdineLabs ile birlikte Otonom Görev Akışı ve LLM Tabanlı Operasyon Otomasyonu Yöntemi ve Sistemi için patent başvurusunu tamamladığı açıklandı.

QUICK – Ocak – Temmuz döneminde prim üretimi %28,8 düşüşle 18,2 milyar TL’ye geriledi.

PAPIL – Kasım 2025’te Mısır’daki bir firmaya gerçekleştirilen iş geliştirme ziyareti kapsamında çekilen fotoğrafların, ilgili firmanın sosyal medya hesaplarında lansman, iş birliği veya ortaklık izlenimi yaratacak şekilde paylaşıldığının tespit edildiği, şirketin söz konusu firma veya Mısır’daki herhangi bir kuruluşla imzalanmış bir iş birliği, ortaklık ya da anlaşma ilişkisinin bulunmadığı açıklandı.

SMRTG – Smart Holding tarafından şirkete 150 milyon TL sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

VAKFA – Halka arzdan elde edilen fonun 672,8 milyon TL’sinin faktöring işlemlerinin finansmanında kullanıldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 376 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YONGA – Meşe kerestesi ithalatındaki kısıtlama nedeniyle hammadde tedarik riski oluştuğu, mevcut stokun yaklaşık 1,5 aylık üretimi karşılamakta olduğu ve kısıtlamanın uzaması halinde üretim ve teslimatların olumsuz etkilenebileceği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat DOAS 15,0000 12,7500 %7,72 13.08.2026 194,40 179,40

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay alım-satımlarına ilişkin 12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ilettiği bildirimlerden derlenenler şu şekilde;

AKFIS – Geri alınan 500.000 adet pay başına 91,45 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 34,3 milyon TL kazanç edildi.

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 1,74 TL fiyattan 35.866.391 adet alış ve 45.004.083 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,59’a geriledi.

ANELE – Pusula Portföy tarafından 112,50 – 120,00 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet alış ve 25.900.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,61’e geriledi.

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 3,39 – 3,47 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.560 adet pay 32,00 – 32,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.006 adet pay 70 TL fiyattan geri alındı.

BALSU – Pusula Portföy tarafından 11,90 – 14,44 TL fiyat aralığından 153.600.000 adet pay alış ve 249.003.467 adet satış yapılırken şirket sermayesindeki payı %10,66’ya geriledi.

DUNYH – Bulls Portföy tarafından 917.431 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,37’ye yükseldi.

EDATA – Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sungur tarafından 2,78 TL fiyat aralığından 167.230.721 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

EDATA – Tahir Fatih Mutlu tarafından 2,78 TL fiyat aralığından 89.567.002 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

EDATA – Osman Arıkan Nacar tarafından 2,78 TL fiyattan 85.605.251 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,28’e yükseldi.

EDATA – İsmet Köksal tarafından 2,78 TL fiyat aralığından 85.605.251 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,28’e yükseldi.

EDATA – Ali Göl tarafından 2,78 TL fiyat aralığından 85.599.241 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,28’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 8,53 – 8,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,29 – 17,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Bank of America Corporation tarafından 1,69 TL fiyattan 8.773.775 adet alış ve 5.919.655 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,12’ye yükseldi.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 9,86 – 9,90 TL fiyat aralığından 100.379 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,53’e yükseldi.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman 17,00 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,29’a yükseldi.

IMASM – Bank of America Corporation tarafından 2,50 – 2,54 TL fiyat aralığından 4.967.035 adet alış ve 385.561adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

SAMAT – Aydın Yıldırım tarafından Ali Yıldırım’a 4.518.442 adet payın virmanlandığı açıklandı.

SASA – Erdemoğlu Holding tarafından 2,43 – 2,51 TL fiyat aralığından 121.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %54,77’ye yükseldi.

TATEN – Pusula Portföy tarafından 9,30 – 10,37 TL fiyat aralığından 98.000.000 adet pay alış ve 117.862.708 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,05’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.503.159 adet pay 47,28 – 47,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 101.000 adet pay 10,38 – 10,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

BUGÜN GENEL KURULU OLAN ŞİRKETLER

MERIT – Merit Turizm Yatırım Ve İşletme A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 – Olağan)

PENGD – Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (Genel Kurul Saati: 11:00 – Olağan)

BIGCH – Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 – Olağanüstü)

NTHOL – Net Holding A.Ş. (Genel Kurul Saati: 14:00 – Olağan)

Bugün bilanço açıklaması beklenen şirketler; Bugün AKSA, AKSEN, TCELL, KOTON ve KLSER'in 2026 yılı ikinci çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.

(İNFO YATIRIM)