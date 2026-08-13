Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde BIST 100 endeksi güçlü bir performans göstererek günü yüzde 2,96 yükselişle 14.110,14 puandan tamamladı.

Piyasadaki yükselişin yanı sıra bazı hisselerde gerçekleştirilen yüksek tutarlı özel emir işlemleri de dikkat çekti.

Gün içerisinde ANELE, BIMAS, CCOLA, DSTKF, GUBRF, KARCL ve YKBNK olmak üzere 7 hissede özel emir kullanılarak işlemler gerçekleştirildi.

TEK HİSSEDE 2,7 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

Günün en yüksek tutarlı özel emir işlemi ANELE paylarında gerçekleşti.

ANELE'de 23 milyon 419 bin 112 lot, 116,064 TL fiyat üzerinden özel emirle işlem gördü. İşlemin toplam büyüklüğü 2 milyar 718 milyon 116 bin 992 TL oldu.

Böylece 7 hissede gerçekleşen yaklaşık 3,62 milyar TL'lik toplam özel emir hacminin yaklaşık yüzde 75'i ANELE'deki işlemlerden oluştu.

YKBNK'de ise 10 milyon lotluk özel emir işleminin büyüklüğü 350 milyon TL olarak kaydedildi.

YENİ HALKA ARZ EDİLEN KARCL DE LİSTEDE

Özel emir işlemlerinin gerçekleştiği hisseler arasında yeni halka arz edilen Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) de yer aldı.

KARCL'de 1 milyon 500 bin lot pay, 63 TL fiyat üzerinden özel emirle işlem gördü. İşlemin toplam büyüklüğü 94,5 milyon TL oldu.

CCOLA'daki özel emir işlem hacmi 126,3 milyon TL, DSTKF'de 265,65 milyon TL, GUBRF'de 50,58 milyon TL ve BIMAS'ta 15,36 milyon TL olarak gerçekleşti.

7 HİSSEDE ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Hisse İşlem hacmi İşlem adedi İşlem fiyatı ANELE 2.718.116.992 TL 23.419.112 lot 116,064 TL BIMAS 15.360.000 TL 40.000 lot 384,00 TL CCOLA 126.300.000 TL 1.500.000 lot 84,20 TL DSTKF 265.650.000 TL 150.000 lot 1.771,00 TL GUBRF 50.580.000 TL 120.000 lot 421,50 TL KARCL 94.500.000 TL 1.500.000 lot 63,00 TL YKBNK 350.000.000 TL 10.000.000 lot 35,00 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde piyasada o anda gerçekleşen fiyatlardan bağımsız olarak alıcı ile satıcı arasında karşılıklı anlaşmayla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor.

Emirde işlem yapılacak karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat veya getiri, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirtiliyor. Sisteme girilen özel işlem emrini yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu görebiliyor.

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından alıcı ve satıcılar pay alım-satım bildirimlerini KAP üzerinden açıklayabiliyor. Bildirim yapılmaması halinde ise işlemi gerçekleştiren tarafların kim olduğunun belirlenmesi mümkün olmuyor.

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