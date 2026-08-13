MSCI'nın ağustos ayı endeks gözden geçirmesinin sonuçları belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören 9 şirketi doğrudan ilgilendiren değişikliklerde Astor Enerji (ASTOR) MSCI Global Standard Endeksi'ne dahil edilirken, 6 Türk şirketi MSCI Small Cap Endeksi'ne alındı. 2 şirket ise Small Cap Endeksi'nden çıkarıldı. Yeni liste 31 Ağustos 2026 seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

ASTOR İÇİN MSCI'DAN KRİTİK KARAR

MSCI'nın açıkladığı değişiklik kapsamında Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), MSCI Global Standard Endeksi'ne dahil edildi.

MSCI endekslerinde yapılan değişiklikler, söz konusu endeksleri takip eden pasif fonların portföy ayarlamaları nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

6 BORSA İSTANBUL ŞİRKETİ SMALL CAP ENDEKSİ'NE GİRDİ

MSCI Small Cap Endeksi'nde de Türkiye hisselerini ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı.

Endekse dahil edilen 6 şirket şöyle;

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL)

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

2 HİSSE MSCI SMALL CAP ENDEKSİ'NDEN ÇIKARILDI

Gözden geçirme sonucunda iki Borsa İstanbul şirketi için ise endeksten çıkarılma kararı verildi.

Arçelik A.Ş. (ARCLK) ve Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), MSCI Small Cap Endeksi'nden çıkarıldı.

Böylece ağustos ayı gözden geçirmesinde Türkiye'den ASTOR Global Standard Endeksi'ne girerken, Small Cap tarafında 6 hisse endekse dahil edildi ve 2 hisse endeks dışında kaldı.

MSCI'nın ağustos ayı gözden geçirmesi kapsamında açıkladığı değişiklikler, 31 Ağustos 2026 seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

MSCI DEĞİŞİKLİKLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

MSCI endeksleri, dünya genelinde birçok uluslararası yatırım fonu ve portföy yöneticisi tarafından referans olarak takip ediliyor. Bu nedenle bir şirketin MSCI endekslerine dahil edilmesi veya endeksten çıkarılması, özellikle yabancı yatırımcıların söz konusu hisseye yönelik ilgisi açısından önem taşıyor.

Bir hissenin MSCI endeksine dahil edilmesi, şirketin doğrudan yatırım tavsiyesi aldığı veya hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. Ancak ilgili MSCI endeksini takip eden pasif fonlar ve ETF'ler, portföylerini endeksin yeni yapısına uyarlarken yeni eklenen hisselerde alım, çıkarılan hisselerde ise satış işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu durum özellikle değişikliklerin yürürlüğe girdiği dönemlerde işlem hacminin artmasına neden olabiliyor

FON HAREKETLİLİĞİ GÜNDEME GELEBİLİR

MSCI endekslerinde yapılan değişiklikler yalnızca şirketlerin endeks statüsünü değiştirmesi nedeniyle değil, endeksleri takip eden pasif fonların portföylerini yeni ağırlıklara göre düzenlemesi açısından da yakından takip ediliyor.

Bu nedenle endekse dahil edilen hisselerde olası fon girişleri, endeksten çıkarılan hisselerde ise portföy ayarlamalarına bağlı satış işlemleri yatırımcıların radarında bulunuyor.

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