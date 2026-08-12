Tüpraş (TUPRS) için bilanço sonrası yeni hedef fiyat açıklandı. 412 TL'lik hedef, hissenin son fiyatına göre yüzde 19,68 prim potansiyeline işaret etti.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) için 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. 12 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan yeni raporda TUPRS hisseleri için 412 TL hedef fiyat belirlendi.
Hissenin 344,25 TL seviyesindeki son fiyatı dikkate alındığında açıklanan hedef fiyat yüzde 19,68 prim potansiyeline işaret etti.
TUPRS İÇİN HEDEF FİYAT 412 TL
GCM Yatırım, Tüpraş (TUPRS) için hedef fiyatını 412 TL olarak belirledi.
TUPRS hisselerinin 344,25 TL seviyesindeki son fiyatına göre kurumun hedef fiyatı yaklaşık yüzde 19,68 yükseliş potansiyeli taşıyor.
|Aracı Kurum
|GCM Yatırım
|Hedef fiyat
|412,00 TL
|Son fiyat
|344,25 TL
|Prim potansiyeli
|%19,68
|Açıklanma tarihi
|12 Ağustos 2026
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