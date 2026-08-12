Son 1 yılda yatırımcısına yüzde 2.329 kazandıran Odine Solutions (ODINE), yapay zeka alanında yeni bir hamle yaptı. Şirket, iştiraki OdineLabs ile geliştirdiği "Otonom Görev Akışı ve LLM Tabanlı Operasyon Otomasyonu Yöntemi ve Sistemi" için patent başvurusunu tamamladı.

YAPAY ZEKA AJANLARI GÖREVLERİ UÇTAN UCA YÖNETECEK

Patent başvurusuna konu olan teknoloji, hedef sistemlerdeki işlem akışlarını, hata ve sapma durumlarını analiz ederek uygun görev planlarının oluşturulmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Oluşturulan planların daha sonra yapay zeka ajanları tarafından belirlenen kurallar ve güvenlik sınırları dahilinde yürütülmesi amaçlanıyor. Sistem, elde edilen sonuçları değerlendirerek operasyonel süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine de imkan sağlayacak.

MANUEL SÜREÇLERİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Odine, günümüzde bilgi teknolojileri operasyonları, iş süreci otomasyonu ve teknik destek süreçlerindeki görev adımları ile çözüm akışlarının büyük ölçüde manuel olarak tanımlandığına dikkat çekti.

Mevcut sistemlerde süreçlerde değişiklik yapılması durumunda ilave yapılandırmalara ihtiyaç duyulabilirken, geliştirilen teknolojiyle operasyonel süreçlerin daha dinamik, uyarlanabilir ve otomatik şekilde yönetilmesine yönelik yeni bir yaklaşım sunulması amaçlanıyor.

ODİNE'DEN YAPAY ZEKA VE LLM TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM

Patent başvurusu, Odine ve iştiraki OdineLabs'in yapay zeka destekli yazılım teknolojileri alanında yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerinin bir çıktısı olarak öne çıkıyor.

Şirket, söz konusu çalışmanın ileri teknoloji geliştirme yetkinliğini desteklediğini ve uluslararası pazarlarda teknoloji üretimine katkı sağlama hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.