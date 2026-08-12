Küresel piyasalar 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününe Orta Doğu'daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar ve ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine odaklanarak başladı. Petrol piyasasında arz endişeleri sürerken, yurt içinde yatırımcıların gündeminde MSCI endeks değişikliği ve Borsa İstanbul'un açılışı bulunuyor. BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduklarını söyledi. İran ile yürütülen müzakerelere de değinen Trump, Tahran yönetimine güvenmediğini belirterek, "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmeler enerji piyasaları açısından yakından izlenirken, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının geleceği de fiyatlamaların önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

ABD PETROL TAHMİNİNİ 86,81 DOLARA YÜKSELTTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatındaki ciddi kısıtlamaların Ağustos ayı boyunca devam edeceği beklentisiyle yılın üçüncü çeyreğine ilişkin petrol fiyatı tahminini 86,81 dolara yükseltti.

Petrol arzına ilişkin endişelerin sürmesi, enerji fiyatlarının yanı sıra küresel enflasyon görünümü açısından da piyasaların takibinde bulunuyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de İran savaşının yaşam maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Collins, ABD'nin kuzeydoğusundaki işletmelerin ve hanelerin enflasyon nedeniyle daha fazla zorlandığını söyledi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA TANKER TALEBİ

Financial Times'ın haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'dan Rus limanlarını kullanan tankerlere yönelik saldırıları durdurmasını istedi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında enerji altyapısı ve petrol taşımacılığına yönelik gelişmeler küresel enerji arzı açısından takip edilmeye devam ediyor.

GÜNEY KORE'DEN 7 STRATEJİK TEKNOLOJİ PROJESİ

Asya'da ise Güney Kore hükümetinin teknoloji yatırımlarına ilişkin yeni adımı öne çıktı. Hükümet; nükleer enerji, kuantum bilişim, uzay, biyoteknoloji ve kritik tedarik zincirlerini kapsayan yedi stratejik teknoloji projesinden oluşan yeni bir paket duyurdu.

Emirates Global Aluminium ise Abu Dabi'de savaşta hasar gören izabe tesisinde üretimi yeniden başlatmak için yaklaşık 400 milyon dolar harcamayı planlıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ BUGÜN ABD ENFLASYONUNDA

Günün en önemli ekonomik verisi ABD'den gelecek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak. Açıklanacak rakamların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Enflasyon verisinin ardından dolar, tahvil faizleri, altın ve küresel hisse senedi piyasalarında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.

BORSA İSTANBUL'DA BUGÜN MSCI ETKİSİ TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde yatırımcıların gündemindeki önemli başlıklardan biri 12 Ağustos'ta gerçekleşecek MSCI endeks değişikliği olacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılış yapması bekleniyor. Gün içerisinde küresel risk iştahının yanı sıra ABD enflasyon verisinin ardından uluslararası piyasalarda oluşacak fiyatlamalar da yakından takip edilecek.

Yurt içi ekonomi gündeminde bir sonraki önemli başlık ise 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TCMB Enflasyon Raporu Toplantısı olacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 11 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdikleri duyurulardan öne çıkanlar şu şekilde;

CITAS (Çitlekçi) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

KPEKS (Kapeks Kimya) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

TKNKA – (Teknika Plast Teknik) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

VEYAS (Türker Vangölü Enerji) – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 12 – 13 – 14 Ağustos’ta toplanacak.

ALBTN – Aracı Kurumu ile Likidite Sağlayıcılık kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKSEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim ile Goldwind arasında Manisa Depolamalı RES Projesi kapsamında türbin tedarik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ARZUM – Şirketin 27.08.2026 vadeli borçlanma aracı kapsamında likidite yönetimi ve borçluluk seviyesinin optimize edilmesi amacıyla vadeden önce geri alım işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

AVGYO – Aytu Tuna tarafından şirketin sermayesinin %17.92'sine karlılık gelen 20.000.000 adet payın satışı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AEFES – Şirketin, 2026 yılı beklentileri kapsamında konsolide satış hacminin orta – tek haneli seviyelerde artması, bira grubunda satış hacminin düşük – tek haneli daralması, Türkiye bira operasyonlarında da hacimlerin düşük – tek haneli gerilemesi, uluslararası bira operasyonlarında satış hacminin yatay kalması, meşrubat grubunun konsolide satış hacminin orta – tek haneli büyümesi, Türkiye meşrubat operasyonlarında düşük – orta tek haneli uluslararası meşrubat operasyonlarında yüksek – tek haneli hacim artışı ön görüldüğü açıklandı.

ASUZU – Şirketin, 2026 yılı beklentileri kapsamında Türkiye operasyonunda faaliyet gösterilen segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2025 yılına kıyasla düşük tek haneli yüzdelerde daralmasının beklendiği, şirketin ağır ticari araç yurt içi satış adetlerinin 2025 yılına paralel seyretmesinin, hafif ticari araç yurt içi satış adetlerinin ise orta onlu yüzdelerde artmasının beklendiği, ihracat adetlerinde düşük tek haneli yüzdelerde gerileme beklendiği, Türkiye operasyonunda toplam satış adetlerinin yatay seyretmesinin beklendiği, Özbekistan operasyonunda ise 2026 yılında satış adetlerinin orta onlu artmasının beklendiği, konsolide satış adetlerinde orta tek haneli yüzdelerde büyüme, FAVÖK marjı beklentisinin geçen yıla göre daralmasının beklendiği açıklandı.

BARMA – Vega Portföy tarafından 9.758.000 adet payın pay başına 24,60 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya bugün satıldı.

BOSSA – İsrafil Uçurum tarafından 75.000.000 adet payın Oğuz Tekstil’e Borsa dışı virmanı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BOSSA – Yusuf Uçurum tarafından 25.000.000 adet payın Oğuz Tekstil’e Borsa dışı virmanı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BETAE – Şirketin, AB – 0607 – T numaralı akreditasyonunun, Türkak tarafından geri çekildiği, karara itiraz edileceği açıklandı.

CGCAM – Halka arzdan elde edilen fonun %84,03’ünü izahnamede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığı, fon kullanımında %10 – %15 pay ayrılan GES Yatırımının, Aydın ve Manisa tesislerinde yapılan bağlantı başvurularının olumsuz sonuçlanması nedeniyle gerçekleştirilemediği, bu kapsamda, kullanılmayan 88,2 milyon TL’nin İşletme Sermayesi’ne aktarılması için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DOHOL – Şirketin 2026 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

DESA – Nuera Sürdürülebilir Biyofabrikasyon Teknolojileri unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

EMNIS – Şirketin, Kuzey Afrika’da yerleşik bir firma ile bir yıl süreyle geçerli acentelik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ENDAE – TEZOL tarafından 3.452.775 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

HTTBT – Şirketin, 2026 yılında dolar bazında %15 – 20 ciro büyümesi, %40 – 45 FAVÖK marjı, %20 – 25 net kar marjı, %90 – 95 tekrarlayan gelir beklediği açıklandı.

IDGYO – İkinci çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

KTLEV – Konya Ereğli şubesinin 14 Ağustos’ta açılacağı belirtildi.

KLSYN – Şirketin, 124,6 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

MIATK – Biyometrik Kimlik Verilerinin RFID Kartlara Yazılması ve Okunması ile Güvenli Kimlik Doğrulama projesinin 98,0 milyon TL bedelle tamamlandığı açıklandı.

MIATK – Gelişmiş Görsel Üretim ve Düzenleme Platformu projesinin 47,5 milyon TL’ye tamamlandığı açıklandı.

NETCD – Halka arzdan elde edilen fonun 96,9 milyon TL’sinin AR-GE yatırımlarının finansmanı ile bu kapsamda oluşacak ilave işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, 10,9 milyon TL’sinin şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında kullanıldığı açıklandı.

ORZAX – Orzax Life Sciences Private unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

OZSUB – Rekabet Kurulu tarafından şirkete 8,1 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

O ZRDN – Şirketin değerlemeye konu makine ve ekipmanların satışının 52,0 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 388 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAPIL – Şirketin, Afrika’daki bir ülkenin kolluk kuvvetlerinin son kullanıcısı olduğu 21 milyon dolar tutarındaki Anahtar Teslim Kriminal Laboratuvar Projesinde, bürokratik süreçlerde yaşanan gecikmelere rağmen projenin devam ettiği açıklandı.

PGSUS – Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8 artışla 1,54 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,6 puan azalışla %92,3’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %9 artışla 2,73 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,7 puan azalışla %84,2’ye geriledi. Toplam yolcu sayısı %8 artışla 4,27 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1 puan azalışla %87’ye geriledi.

PGSUS – Ocak – Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %14 artışla 9,76 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan azalışla %88,2’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %2 azalışla 14,9 milyona, yolcu doluluk oranı 0,7 puan azalışla %83’e geriledi. Toplam yolcu sayısı %4 artışla 24,6 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,6 puan azalışla %85’e geriledi.

RODRG – Enver Küçükdoğan 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SKYLP – Borsa İstanbul Grubu Sunucu İhtiyaçları Satın Alım İhalesi'nin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

SEKUR – 73 çalışanın Polifilm Ambalaj bünyesine devredilmesine karar verildiği açıklandı.

SURGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 11 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

TRALT – Şirketin, AzerGold CJSC ile genel kapsamlı bir iş birliği yapmak üzere görüşmelere başladığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi DOAS 15,0000 12,7500 %7,74 13.08.2026

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR

BİST Kodu 2Ç2026 Beklenti (Mn TL) 2Ç2026 / 2Ç2025 Değişim (Tahmini) 2Ç2026 / 1Ç2026 Değişim (Tahmini) Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar PGSUS 44.794 3.287 -4.880 %16,6 -%69,2 a.d %36,7 %1767,8 -%37,1 SAHOL 365.055 33.046 7.179 %12,2 %57,0 %232,0 %25,3 %9,4 %2160,5

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 11 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği pay alım-satım bildirimlerden derlenen veriler şu şekilde;

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 3,29 – 3,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 568.466 adet pay 38,00 – 38,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 31,62 – 31,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

BALSU – Pusula Portföy tarafından 249.003.467 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %10,66’ya geriledi.

BULGS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 36,80 – 36,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 37,60 – 38,10 TL fiyat aralığından 232.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,56’ya yükseldi.

BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.225 adet pay 68,60 – 70,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Bank of America Corporation tarafından 1,75 – 1,76 TL fiyat aralığından 9.804.385 adet pay alış ve 14.611.932 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,87’ye geriledi.

GOKNR – Esterad tarafından 10.078.638 adet payın Al Wafir Marketing Services Co.’ya devredildiği açıklandı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 17,00 TL fiyattan geri alındı.

PEKGY – Pardus Portföy tarafından 78.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,14’e geriledi.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 130.346.620 adet alış ve 192.520.105 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,81’e geriledi.

(İNFO YATIRIM)