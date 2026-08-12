Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 11 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026/50 sayılı bültende iki Borsa İstanbul şirketinin pay piyasasındaki işlemlere ilişkin yeni tedbir kararlarını duyurdu. Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE) paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle toplam 8 kişi ve 1 şirket hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

İşlem yasakları 12 Ağustos 2026 (Bugün) tarihli işlemlerden itibaren başlayacak.

SPK'DAN TRALT İŞLEMLERİ NEDENİYLE 3 KİŞİYE YASAK

SPK, Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri inceledi.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğunu açıkladı.

Yatırımcıların hak ve yararlarının korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla alınan karar kapsamında 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

GOZDE İŞLEMLERİ NEDENİYLE 6 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI

SPK'nın aynı bültende açıkladığı bir diğer karar ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (GOZDE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin oldu.

Kurul, GOZDE paylarında gerçekleştirilen işlemlerde de SPK'nın 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğunu bildirdi.

Yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı kararı alındı.

TOPLAM 9 KİŞİYE 6 AY SÜREYLE İŞLEM YASAĞI

Böylece SPK'nın 2026/50 sayılı bülteninde yer alan kararlar kapsamında TRALT paylarındaki işlemler nedeniyle 3, GOZDE paylarındaki işlemler nedeniyle ise 6 olmak üzere toplam 8 kişi ve 1 şirket hakkında tedbir kararı verilmiş oldu.

Kurul, kararların SPK'nın 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği"nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında alındığını bildirdi.