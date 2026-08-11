Türk Altın İşletmeleri (TRALT), 2026'nın ilk yarısında net kârını yüzde 28 artırarak 2,83 milyar TL'ye çıkardı. Bilanço sonrası TRALT için 3 aracı kurumdan hedef fiyat geldi. Tahminler 38 TL ile 70 TL arasında değişirken, en yüksek getiri potansiyeli yüzde 40,62 olarak hesaplandı.

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ'NİN KÂRI YÜZDE 28 ARTTI

Türk Altın İşletmeleri, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde toplam 2 milyar 834 milyon 951 bin TL net kâr açıkladı.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 2 milyar 214 milyon 303 bin TL net kâr elde etmişti. Böylece TRALT'ın ilk 6 aylık net kârı yıllık bazda yüzde 28 arttı.

Şirketin yalnızca ikinci çeyrekte elde ettiği net kâr ise 1 milyar 113 milyon 201 bin TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türk Altın İşletmeleri'nin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarken, özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 2 yükseldi.

TRALT HEDEF FİYATLAR 2026

Finansal sonuçların ardından 11 Ağustos 2026 tarihinde üç aracı kurum Türk Altın İşletmeleri hissesi için güncel hedef fiyatlarını açıkladı.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Getiri Potansiyeli Tavsiye TEB Yatırım 38,00 TL 49,78 TL -%23,66 Endeks Altı Getiri Halk Yatırım 68,26 TL 49,78 TL %37,12 AL Gedik Yatırım 70,00 TL 49,78 TL %40,62 Endeks Üstü

TRALT İÇİN EN YÜKSEK HEDEF 70 TL

Üç kurum arasında en yüksek TRALT hedef fiyatı 70 TL ile Gedik Yatırım'dan geldi. Kurumun 49,78 TL'lik son fiyata göre hesaplanan getiri potansiyeli yüzde 40,62 olurken tavsiyesi "Endeks Üstü" olarak açıklandı.

Halk Yatırım ise TRALT için 68,26 TL hedef fiyat ve "AL" tavsiyesi verdi. Bu tahmin mevcut fiyata göre yüzde 37,12 getiri potansiyeline işaret ediyor.

BİR KURUMDAN TRALT İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Aracı kurum tahminlerindeki ayrışma ise dikkat çekti. TEB Yatırım, Türk Altın İşletmeleri için hedef fiyatını 38 TL olarak belirledi ve tavsiyesini "Endeks Altı" olarak açıkladı.

Bu hedef, 49,78 TL'lik son fiyat dikkate alındığında hissede yüzde 23,66'lık negatif getiri potansiyeline işaret ediyor.

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