Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyatları yatırımcıların odağında bulunuyor. Ford Otosan'ın yılın ilk 6 ayında net kârı yıllık bazda yüzde 40 gerileyerek 10,3 milyar TL olurken, şirketin satış gelirleri de yüzde 12 düşüşle 427,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finans kuruluşları, şirketin finansal sonuçlarının ardından FROTO hisseleri için hedef fiyatlarını güncellerken, 16 farklı kurumun hedef fiyatları 110,49 TL ile 170 TL arasında değişti.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT AK YATIRIM'DAN

Ford Otosan için en yüksek hedef fiyat 170 TL ile Ak Yatırım tarafından verildi. Kurum, FROTO için “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesinde bulundu.

Ak Yatırım'ı 168 TL hedef fiyatla Marbaş Menkul ve 160,13 TL hedef fiyatla Gedik Yatırım takip etti.

İş Yatırım'ın hedef fiyatı 152,50 TL, GCM Yatırım'ın hedef fiyatı ise 148,50 TL oldu.

Kurumların FROTO hedef fiyatları

Kurum Tavsiye Tarih Hedef fiyat Ziraat Yatırım Al 7 Ağustos 130,00 TL GCM Yatırım - 5 Ağustos 148,50 TL Alnus Yatırım Al 5 Ağustos 110,49 TL Halk Yatırım Al 5 Ağustos 126,00 TL Ahlatcı Yatırım Al 5 Ağustos 146,70 TL İnfo Yatırım Endeks Üstü Getiri 5 Ağustos 124,50 TL Şeker Yatırım Al 5 Ağustos 130,00 TL Tacirler Yatırım Al 5 Ağustos 132,00 TL Yapı Kredi Yatırım Al 5 Ağustos 140,00 TL Deniz Yatırım Tut 5 Ağustos 115,00 TL Ak Yatırım Endeks Üstü Getiri 5 Ağustos 170,00 TL Tera Yatırım Endeks Üstü Getiri 5 Ağustos 140,70 TL Gedik Yatırım Endekse Paralel Getiri 5 Ağustos 160,13 TL Marbaş Menkul Al 5 Ağustos 168,00 TL Vakıf Yatırım Al 5 Ağustos 124,00 TL İş Yatırım Al 5 Ağustos 152,50 TL

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