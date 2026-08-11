Geçtiğimiz hafta bilançosunu açıklayan Ford Otomotiv (FROTO) için 16 aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyatları yatırımcıların odağında bulunuyor. Ford Otosan'ın yılın ilk 6 ayında net kârı yıllık bazda yüzde 40 gerileyerek 10,3 milyar TL olurken, şirketin satış gelirleri de yüzde 12 düşüşle 427,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Finans kuruluşları, şirketin finansal sonuçlarının ardından FROTO hisseleri için hedef fiyatlarını güncellerken, 16 farklı kurumun hedef fiyatları 110,49 TL ile 170 TL arasında değişti.
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT AK YATIRIM'DAN
Ford Otosan için en yüksek hedef fiyat 170 TL ile Ak Yatırım tarafından verildi. Kurum, FROTO için “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesinde bulundu.
Ak Yatırım'ı 168 TL hedef fiyatla Marbaş Menkul ve 160,13 TL hedef fiyatla Gedik Yatırım takip etti.
İş Yatırım'ın hedef fiyatı 152,50 TL, GCM Yatırım'ın hedef fiyatı ise 148,50 TL oldu.
Kurumların FROTO hedef fiyatları
|Kurum
|Tavsiye
|Tarih
|Hedef fiyat
|Ziraat Yatırım
|Al
|7 Ağustos
|130,00 TL
|GCM Yatırım
|-
|5 Ağustos
|148,50 TL
|Alnus Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|110,49 TL
|Halk Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|126,00 TL
|Ahlatcı Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|146,70 TL
|İnfo Yatırım
|Endeks Üstü Getiri
|5 Ağustos
|124,50 TL
|Şeker Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|130,00 TL
|Tacirler Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|132,00 TL
|Yapı Kredi Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|140,00 TL
|Deniz Yatırım
|Tut
|5 Ağustos
|115,00 TL
|Ak Yatırım
|Endeks Üstü Getiri
|5 Ağustos
|170,00 TL
|Tera Yatırım
|Endeks Üstü Getiri
|5 Ağustos
|140,70 TL
|Gedik Yatırım
|Endekse Paralel Getiri
|5 Ağustos
|160,13 TL
|Marbaş Menkul
|Al
|5 Ağustos
|168,00 TL
|Vakıf Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|124,00 TL
|İş Yatırım
|Al
|5 Ağustos
|152,50 TL
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