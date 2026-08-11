Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk yarısındaki net kârında güçlü artış yaşanırken, ikinci çeyrek kârı piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Bilanço sonrasında aracı kurumların CCOLA hissesi için yayımladığı yeni raporlar da yatırımcıların radarına girdi. Açıklanan hedef fiyatlarda 134 TL'ye kadar yükselen tahminler dikkat çekti.

COCA-COLA İÇECEK'İN KÂRI YÜZDE 64 ARTTI

Şirket, 2026 yılının ilk 6 ayında 13 milyar 895 milyon 278 bin TL net kâr elde etti. Coca-Cola İçecek, 2025'in aynı döneminde 8 milyar 458 milyon 697 bin TL net kâr açıklamıştı.

Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 64,27 arttı.

Coca-Cola İçecek'in yalnızca 2026'nın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kâr ise 8,29 milyar TL oldu. Böylece sonuç, Matriks anketindeki 7,95 milyar TL'lik medyan piyasa beklentisini aştı.

BİLANÇO SONRASI CCOLA HEDEF FİYATLARI AÇIKLANDI

Güçlü finansal sonuçların ardından aracı kurumlar Coca-Cola İçecek hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Açıklanan tahminler içerisinde en yüksek hedef fiyat 134 TL, en düşük hedef fiyat ise 110 TL oldu.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye Tera Yatırım 134,00 TL 124,40 TL Endeks Üstü Getiri Gedik Yatırım 130,20 TL - Endeks Üstü Getiri Ak Yatırım 125,00 TL 106,00 TL Endeks Üstü Getiri Yapı Kredi Yatırım 125,00 TL 125,00 TL AL Şeker Yatırım 122,00 TL 103,40 TL AL İş Yatırım 120,00 TL 105,57 TL AL Alnus Yatırım 118,84 TL 103,70 TL AL Deniz Yatırım 110,00 TL 110,00 TL AL

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