Ford Otosan (FROTO), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirketin hem satış gelirlerinde hem de operasyonel kârlılık göstergelerinde geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşanırken, net dönem kârı yüzde 40 düşüşle 10,3 milyar TL seviyesine indi.

NET KÂR YÜZDE 40 GERİLEDİ

Ford Otosan, yılın ilk yarısında 10 milyar 336 milyon 713 bin TL net dönem kârı açıkladı. Şirket, 2025'in aynı döneminde 17 milyar 157 milyon 738 bin TL net kâr elde etmişti.

Böylece şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 40 azaldı.

SATIŞ GELİRLERİ 427 MİLYAR TL'YE GERİLEDİ

Şirketin satış gelirleri de yıllık bazda düşüş gösterdi. 2025'in ilk altı ayında 482 milyar 673 milyon 106 bin TL olan satış gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 12 azalarak 427 milyar 69 milyon 180 bin TL'ye geriledi.

OPERASYONEL KÂRLILIKTA DÜŞÜŞ

Satış gelirlerindeki gerileme, şirketin operasyonel performansına da yansıdı.

Ford Otosan'ın brüt kârı yıllık bazda yüzde 28 azalarak 29 milyar 325 milyon 486 bin TL oldu.

Şirketin FAVÖK'ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise 30 milyar 733 milyon 657 bin TL'den 20 milyar 166 milyon 850 bin TL'ye gerileyerek yüzde 34 düşüş kaydetti.

Net parasal pozisyon kazancı da 12 milyar 176 milyon 166 bin TL'den 11 milyar 882 milyon 987 bin TL'ye geriledi.

VARLIKLAR YATAY, NET BORÇ GERİLEDİ

Ford Otosan'ın toplam varlıkları mart sonuna göre büyük ölçüde yatay kalarak 489 milyar 237 milyon 14 bin TL olarak gerçekleşti.

Dönen varlıklar: 238 milyar 888 milyon 865 bin TL (+%2)

Duran varlıklar: 250 milyar 348 milyon 149 bin TL (-%2)

Özkaynaklar: 179 milyar 191 milyon 213 bin TL (+%2)

Şirketin net borcu, mart sonundaki 113 milyar 903 milyon 355 bin TL'den 111 milyar 981 milyon 980 bin TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 2 azaldı.

FROTO HİSSESİNDE SON DURUM

Bilançonun açıklandığı dönemde FROTO hissesi 80,55 TL seviyesinde işlem görürken, şirketin piyasa değeri 282,7 milyar TL olarak hesaplandı.

Şirketin güncel piyasa çarpanları şöyle:

Fiyat/Kazanç (F/K): 8,51

PD/DD: 1,58

FD/FAVÖK: 7,77