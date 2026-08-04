TürkTraktör (TTRAK), 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarının ardından aracı kurumların radarına girdi. Şirketin 6 aylık dönemde zarar açıklamasına rağmen ikinci çeyrekte piyasa beklentilerini önemli ölçüde aşan net kâr elde etmesi, hedef fiyat güncellemelerini beraberinde getirdi.

Şirket, 2026 yılının ilk altı ayında 23 milyar 680 milyon TL ciro elde ederken, dönemi 669 milyon 152 bin 912 TL net dönem zararıyla tamamladı. Geçen yılın aynı döneminde 778 milyon 84 bin 511 TL net kâr açıklayan şirket böylece yıllık bazda kârlılıkta sert gerileme yaşadı.

Buna karşın ikinci çeyrek sonuçları piyasaya olumlu sinyal verdi. TürkTraktör, yılın ikinci çeyreğinde 695,91 milyon TL net kâr açıklayarak 93,44 milyon TL seviyesindeki piyasa medyan beklentisini açık ara geride bıraktı.

BİLANÇO SONRASI 7 KURUM HEDEF FİYAT AÇIKLADI

İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen kâr rakamının ardından aracı kurumlar TürkTraktör hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Açıklanma Tarihi Deniz Yatırım 564,00 TL 408,00 TL Tut %38,23 4 Ağustos 2026 İş Yatırım 639,99 TL 408,00 TL Tut %56,86 4 Ağustos 2026 Gedik Yatırım 640,50 TL 408,00 TL Endekse paralel getiri %56,98 4 Ağustos 2026 Vakıf Yatırım 530,00 TL 408,00 TL Tut %29,90 4 Ağustos 2026 Halk Yatırım 508,80 TL 408,00 TL Tut %24,70 4 Ağustos 2026 Ak Yatırım 560,00 TL 408,00 TL Nötr %37,25 4 Ağustos 2026 Alnus Yatırım 536,06 TL 408,00 TL Al %31,38 4 Ağustos 2026

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 640,50 TL OLDU

Açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 640,50 TL ile Gedik Yatırım'dan gelirken, İş Yatırım 639,99 TL hedef fiyat açıkladı. Kurumların büyük bölümü "tut" ve "nötr" tavsiyelerini korurken, Alnus Yatırım tavsiyesini "al" seviyesine yükselterek dikkat çekti.

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