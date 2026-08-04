TürkTraktör'ün bilançosunun ardından 7 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. Şirket ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.
TürkTraktör (TTRAK), 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarının ardından aracı kurumların radarına girdi. Şirketin 6 aylık dönemde zarar açıklamasına rağmen ikinci çeyrekte piyasa beklentilerini önemli ölçüde aşan net kâr elde etmesi, hedef fiyat güncellemelerini beraberinde getirdi.
Şirket, 2026 yılının ilk altı ayında 23 milyar 680 milyon TL ciro elde ederken, dönemi 669 milyon 152 bin 912 TL net dönem zararıyla tamamladı. Geçen yılın aynı döneminde 778 milyon 84 bin 511 TL net kâr açıklayan şirket böylece yıllık bazda kârlılıkta sert gerileme yaşadı.
Buna karşın ikinci çeyrek sonuçları piyasaya olumlu sinyal verdi. TürkTraktör, yılın ikinci çeyreğinde 695,91 milyon TL net kâr açıklayarak 93,44 milyon TL seviyesindeki piyasa medyan beklentisini açık ara geride bıraktı.
BİLANÇO SONRASI 7 KURUM HEDEF FİYAT AÇIKLADI
İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen kâr rakamının ardından aracı kurumlar TürkTraktör hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi.
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Son Fiyat
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|Açıklanma Tarihi
|Deniz Yatırım
|564,00 TL
|408,00 TL
|Tut
|%38,23
|4 Ağustos 2026
|İş Yatırım
|639,99 TL
|408,00 TL
|Tut
|%56,86
|4 Ağustos 2026
|Gedik Yatırım
|640,50 TL
|408,00 TL
|Endekse paralel getiri
|%56,98
|4 Ağustos 2026
|Vakıf Yatırım
|530,00 TL
|408,00 TL
|Tut
|%29,90
|4 Ağustos 2026
|Halk Yatırım
|508,80 TL
|408,00 TL
|Tut
|%24,70
|4 Ağustos 2026
|Ak Yatırım
|560,00 TL
|408,00 TL
|Nötr
|%37,25
|4 Ağustos 2026
|Alnus Yatırım
|536,06 TL
|408,00 TL
|Al
|%31,38
|4 Ağustos 2026
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 640,50 TL OLDU
Açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek seviye 640,50 TL ile Gedik Yatırım'dan gelirken, İş Yatırım 639,99 TL hedef fiyat açıkladı. Kurumların büyük bölümü "tut" ve "nötr" tavsiyelerini korurken, Alnus Yatırım tavsiyesini "al" seviyesine yükselterek dikkat çekti.
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