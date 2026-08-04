Günün ilk yarısını yüzde 0,51 artışla 13.478,97 puandan tamamlayan ve 75,6 milyar liralık işlem hacmine ulaşan piyasada, saat 16:20 verilerine göre bazı hisse senetlerine yoğun para girişi yaşanırken bazılarında ise belirgin çıkışlar görüldü.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki barış müzakereleri ve Jeopolitik gerilimler nedeniyle karışık bir seyir hakim olurken, yurt içinde olumlu şirket bilançoları risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Sektörel bazda bilişim endeksi yüzde 2,81 artışla günün en çok kazandıranı olurken, holding endeksi yüzde 0,46 prim yaptı.

Gıda-içecek endeksi yüzde 1,13 gerilemeyle en çok kaybettiren sektör olurken, bankacılık endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kaybetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 seviyelerini destek, 13.600 ve 13.700 puanı direnç olarak takip ediyor.

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



Günün ikinci yarısında para girişinde zirveyi Katılımevim (KTLEV) alırken, onu savunma sanayii devi Aselsan (ASELS) takip etti.

• KTLEV: 366.690.076 TL Para Girişi (Son: 40,64 TL | Fark: Yüzde -1,88)

• ASELS: 313.963.822 TL Para Girişi (Son: 349,75 TL | Fark: Yüzde 4,01)

• GARAN: 233.208.405 TL Para Girişi (Son: 131,30 TL | Fark: Yüzde 2,66)

• EREGL: 200.142.278 TL Para Girişi (Son: 41,90 TL | Fark: Yüzde 2,95)

• AKBNK: 99.026.739 TL Para Girişi (Son: 67,95 TL | Fark: Yüzde 2,95)

• TCELL: 83.443.666 TL Para Girişi (Son: 107,00 TL | Fark: Yüzde 2,39)

• ASTOR: 83.402.490 TL Para Girişi (Son: 300,75 TL | Fark: Yüzde 3,53)

• MGROS: 58.027.900 TL Para Girişi (Son: 626,50 TL | Fark: Yüzde 2,62)

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler



Para çıkışı tarafında ise ilk sırada Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. Hisseden net para çıkışı yaşanmasına rağmen hisse fiyatındaki yükseliş dikkat çekti.

• THYAO: -493.210.609 TL Para Çıkışı (Son: 323,75 TL | Fark: Yüzde 2,13)

• ISCTR: -344.179.638 TL Para Çıkışı (Son: 12,56 TL | Fark: Yüzde -0,95)

• TUPRS: -188.683.690 TL Para Çıkışı (Son: 288,75 TL | Fark: Yüzde -0,60)

• IEYHO: -152.198.570 TL Para Çıkışı (Son: 169,00 TL | Fark: Yüzde -0,29)

• EUPWR: -111.296.383 TL Para Çıkışı (Son: 92,00 TL | Fark: Yüzde 2,11)

• CWENE: -99.914.854 TL Para Çıkışı (Son: 36,98 TL | Fark: Yüzde -1,12)

• EKGYO: -58.023.637 TL Para Çıkışı (Son: 18,40 TL | Fark: Yüzde 1,15)

• AEFES: -47.773.570 TL Para Çıkışı (Son: 21,62 TL | Fark: Yüzde -2,08)

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