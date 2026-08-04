4 Ağustos 2026 tarihinde TSI 15.30 itibarıyla İş Yatırım, yaklaşık 2,20 milyar TL net satış gerçekleştirirken, alım tarafında İş Bankası (ISCTR) hissesi öne çıktı. Satış tarafında ise DAP Gayrimenkul (DAPGM) ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da gün içi işlemlerde İş Yatırım'ın net işlem hacmi eksi 2 milyar 197 milyon 686 bin 944 TL olarak gerçekleşti.

Aracı kurumun alım tarafında en fazla tercih ettiği hisseler arasında İş Bankası (ISCTR), Can2 Termik (CANTE), Marmaris Altınyunus (MARMR), İhlas Holding (IHLAS) ve PMIDDV yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot) ISCTR 10.931.762 CANTE 6.194.017 MARMR 6.186.455 IHLAS 6.069.020 PMIDDV 3.969.084

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot) DAPGM -33.939.860 GAIYOV -21.910.460 PSGYO -17.327.347 PAHOL -14.870.907 TVIETV -14.350.009

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