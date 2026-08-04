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Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. İş Yatırım'ın en çok alım satım yaptığı hisseler...

4 Ağustos 2026 tarihinde TSI 15.30 itibarıyla İş Yatırım, yaklaşık 2,20 milyar TL net satış gerçekleştirirken, alım tarafında İş Bankası (ISCTR) hissesi öne çıktı. Satış tarafında ise DAP Gayrimenkul (DAPGM) ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da gün içi işlemlerde İş Yatırım'ın net işlem hacmi eksi 2 milyar 197 milyon 686 bin 944 TL olarak gerçekleşti.

Aracı kurumun alım tarafında en fazla tercih ettiği hisseler arasında İş Bankası (ISCTR), Can2 Termik (CANTE), Marmaris Altınyunus (MARMR), İhlas Holding (IHLAS) ve PMIDDV yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım (Lot)
ISCTR 10.931.762
CANTE 6.194.017
MARMR 6.186.455
IHLAS 6.069.020
PMIDDV 3.969.084

İş Yatırım ın bugün aldığı ve sattığı hisseler belli oldu!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış (Lot)
DAPGM -33.939.860
GAIYOV -21.910.460
PSGYO -17.327.347
PAHOL -14.870.907
TVIETV -14.350.009

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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