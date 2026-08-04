Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), raporuna göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,39 puan artarak 105,96 seviyesine yükseldi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında 0,39 puanlık artışla 105,96 seviyesine çıktı. Yi-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise 0,43 puan yükselerek 101,50 olarak hesaplandı.

KUR VE ENFLASYON VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Merkez Bankası verilerine göre, temmuz ayında ABD doları Türk lirası karşısında ortalama yüzde 1,76, euro ise yüzde 0,77 oranında değer kazandı.

Aynı dönemde yurt içi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,78, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) ise yüzde 1,52 artış gösterdi.

ENFLASYON ENDEKSİ YUKARI TAŞIDI

TCMB değerlendirmesinde, yurt içi enflasyondaki artışın reel efektif döviz kuru endeksini yukarı yönlü desteklediği belirtildi.

Buna karşın, dünya TÜFE sepetindeki değişim ile nominal kur sepetindeki hareketlerin endeksi aşağı yönlü etkilediği ifade edildi.

Söz konusu etkilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında sınırlı da olsa yükseliş kaydetti.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Türk lirasının enflasyondan arındırılmış değerini Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimleri karşısında ölçen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Endeksteki yükseliş, Türk lirasının reel olarak değer kazandığına işaret ederken, düşüş ise reel değer kaybını gösteriyor.

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