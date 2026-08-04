Borsa İstanbul'da işlem gören CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan %170 oranındaki bedelli sermaye artırımı sürecinde yeni pay alma haklarının kullanılacağı takvim netleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre rüçhan hakkı kullanım dönemi 5 Ağustos 2026'da başlayacak ve 19 Ağustos 2026'da sona erecek.

SERMAYE 3,78 MİLYAR TL'YE YÜKSELECEK

SPK'nın 29 Temmuz 2026 tarihli bülteninde onay verdiği sermaye artırımı kapsamında, şirketin 1 milyar 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere %170 oranında artırılarak 3 milyar 780 milyon TL'ye yükseltilecek.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 12,5 milyar TL olarak bulunuyor.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM TARİHLERİ AÇIKLANDI

CVKMD yatırımcıları, yeni pay alma haklarını 5 Ağustos 2026 ile 19 Ağustos 2026 tarihleri arasında 15 gün boyunca kullanabilecek.

Rüçhan hakları, izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde kullandırılacak.

Bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin açıklanan takvim şöyle;

SPK onay tarihi: 29 Temmuz 2026

Rüçhan hakkı kullanım başlangıcı: 5 Ağustos 2026

Rüçhan hakkı kullanım bitişi: 19 Ağustos 2026

Kayıt tarihi: 6 Ağustos 2026

Yeni payların hesaplara geçiş tarihi (ödeme tarihi): 7 Ağustos 2026

Şirket tarafından ihraç edilecek paylar kaydi pay niteliğinde olacak ve sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun tamamı nakit olarak karşılanacak.

RÜÇHAN HAKKI NEDİR?

Rüçhan hakkı, bedelli sermaye artırımında mevcut ortaklara ellerindeki pay oranında yeni hisseleri öncelikli olarak satın alma hakkı tanır. Bu hakkını kullanmayan yatırımcıların şirketteki ortaklık oranı, sermaye artırımı sonrasında azalabilir.

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