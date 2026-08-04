Çimsa (CIMSA), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirket, 2 milyar 337,6 milyon TL net dönem kârı açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre kârını %47,47 artırmayı başardı. Aynı dönemde satış gelirleri ise 25,40 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bilançonun ardından aracı kurumlar da Çimsa hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi. Açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 64,32 TL ile 82,93 TL arasında değişirken, en yüksek prim potansiyeli %82,83 olarak hesaplandı.

ÇİMSA (CIMSA) İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Gedik Yatırım 82,93 TL 82,93 TL Endeks Üstü Getiri %82,83 İş Yatırım 80,28 TL 80,28 TL AL %77,06 Tera Yatırım 80,00 TL 80,00 TL Endeks Üstü Getiri %76,29 Vakıf Yatırım 74,50 TL 74,50 TL AL %64,24 Kuveyt Türk Yatırım 74,40 TL 74,40 TL AL %64,02 Alnus Yatırım 73,11 TL 73,11 TL AL %61,11 Phillip Capital 71,50 TL 71,50 TL Endeks Üstü Getiri %57,63 Şeker Yatırım 70,55 TL 70,55 TL AL - Halk Yatırım 68,10 TL 77,80 TL AL %50,13 Deniz Yatırım 66,20 TL 71,50 TL AL %45,94 Ahlatcı Yatırım 65,50 TL 65,50 TL AL %44,40 Garanti BBVA Yatırım 64,32 TL 64,32 TL Endekse Paralel Getiri %41,80

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