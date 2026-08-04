2026'nın ilk yarısında net kârını %47,47 artırarak 2,34 milyar TL'ye çıkaran Çimsa için 11 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. En yüksek hedef 82,93 TL oldu.
Çimsa (CIMSA), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirket, 2 milyar 337,6 milyon TL net dönem kârı açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre kârını %47,47 artırmayı başardı. Aynı dönemde satış gelirleri ise 25,40 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bilançonun ardından aracı kurumlar da Çimsa hissesi için hedef fiyatlarını güncelledi. Açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 64,32 TL ile 82,93 TL arasında değişirken, en yüksek prim potansiyeli %82,83 olarak hesaplandı.
ÇİMSA (CIMSA) İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR
|Aracı Kurum
|Yeni Hedef Fiyat
|Önceki Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|Gedik Yatırım
|82,93 TL
|82,93 TL
|Endeks Üstü Getiri
|%82,83
|İş Yatırım
|80,28 TL
|80,28 TL
|AL
|%77,06
|Tera Yatırım
|80,00 TL
|80,00 TL
|Endeks Üstü Getiri
|%76,29
|Vakıf Yatırım
|74,50 TL
|74,50 TL
|AL
|%64,24
|Kuveyt Türk Yatırım
|74,40 TL
|74,40 TL
|AL
|%64,02
|Alnus Yatırım
|73,11 TL
|73,11 TL
|AL
|%61,11
|Phillip Capital
|71,50 TL
|71,50 TL
|Endeks Üstü Getiri
|%57,63
|Şeker Yatırım
|70,55 TL
|70,55 TL
|AL
|-
|Halk Yatırım
|68,10 TL
|77,80 TL
|AL
|%50,13
|Deniz Yatırım
|66,20 TL
|71,50 TL
|AL
|%45,94
|Ahlatcı Yatırım
|65,50 TL
|65,50 TL
|AL
|%44,40
|Garanti BBVA Yatırım
|64,32 TL
|64,32 TL
|Endekse Paralel Getiri
|%41,80
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