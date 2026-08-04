Haftanın üçüncü işlem günü olan 5 Ağustos Çarşamba günü, aralarında Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Türk Telekom'un da bulunduğu 9 şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

2026 ikinci çeyrek bilanço takvimi kapsamında 5 Ağustos Çarşamba günü birçok önemli şirketin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması bekleniyor.

Özellikle Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Holding (KCHOL) ve Türk Telekom (TTKOM) bilançoları, piyasaların en yakından izleyeceği finansal sonuçlar arasında yer alıyor.

5 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Kodu Beklenen Tarih Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM 5 Ağustos 2026 Koç Holding A.Ş. KCHOL 5 Ağustos 2026 Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. TKNSA 5 Ağustos 2026 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRISA 5 Ağustos 2026 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATAKP 5 Ağustos 2026 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TABGD 5 Ağustos 2026 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK 5 Ağustos 2026 Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. LILAK 5 Ağustos 2026 Türk Hava Yolları A.O. THYAO 5 Ağustos 2026

Yatırımcılar, açıklanacak finansal sonuçların yanı sıra şirketlerin kârlılık performansı, operasyonel marjları, borçluluk yapıları ve yılın geri kalanına ilişkin beklentilerine yönelik açıklamalarını da yakından takip edecek.

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