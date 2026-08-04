Google Haberler

Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Yarın 9 şirketin bilanço açıklaması bekleniyor.

Haftanın üçüncü işlem günü olan 5 Ağustos Çarşamba günü, aralarında Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Türk Telekom'un da bulunduğu 9 şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

2026 ikinci çeyrek bilanço takvimi kapsamında 5 Ağustos Çarşamba günü birçok önemli şirketin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması bekleniyor.

Özellikle Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Holding (KCHOL) ve Türk Telekom (TTKOM) bilançoları, piyasaların en yakından izleyeceği finansal sonuçlar arasında yer alıyor.

5 AĞUSTOS'TA BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Şirket Hisse Kodu Beklenen Tarih
Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM 5 Ağustos 2026
Koç Holding A.Ş. KCHOL 5 Ağustos 2026
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. TKNSA 5 Ağustos 2026
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRISA 5 Ağustos 2026
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATAKP 5 Ağustos 2026
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. TABGD 5 Ağustos 2026
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK 5 Ağustos 2026
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. LILAK 5 Ağustos 2026
Türk Hava Yolları A.O. THYAO 5 Ağustos 2026

Yatırımcılar, açıklanacak finansal sonuçların yanı sıra şirketlerin kârlılık performansı, operasyonel marjları, borçluluk yapıları ve yılın geri kalanına ilişkin beklentilerine yönelik açıklamalarını da yakından takip edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rodrigo Tekstil (RODRG) bilançosunu açıkladı! Satışlar düştü, zarar azaldıRodrigo Tekstil (RODRG) bilançosunu açıkladı! Satışlar düştü, zarar azaldı
Aygaz (AYGAZ) bilançosunu açıkladı! Net kâr yüzde 243 arttıAygaz (AYGAZ) bilançosunu açıkladı! Net kâr yüzde 243 arttı

Google Haberler