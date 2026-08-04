Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bir kamu kurumu ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre sözleşme, Bilişim Güvenliği Ürünleri Temin, Tesis ve Modernizasyon İşini kapsıyor.

SÖZLEŞME BEDELİ 29,96 MİLYON TL

KAP'ta yer alan bilgilere göre imzalanan sözleşmenin toplam tutarı KDV hariç 29 milyon 963 bin 500 TL olarak açıklandı.

Sözleşme kapsamında bilişim güvenliği ürünlerinin temini, kurulumu ve modernizasyon çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

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