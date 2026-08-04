Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 4 Ağustos 2026 tarihinde yapılan resmi bildirime göre, şirket sermayesindeki pay ve oy hakkı oranı kritik eşiği geçti.

Yapılan açıklamaya göre alım detayları şu şekilde gerçekleşti:

• İşlem Tarihi: 31 Temmuz 2026

• Hisse Fiyatı: 65,00 TL

• Alınan Nominal Tutar: 1.000.000 adet (lot)

SERMAYE VE OY HAKKI ORANI YÜZDE 33,28'E YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen bu 1 milyon lotluk alım işleminin ardından, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. yönetimindeki fonların İzmir Fırça sermayesindeki payı ve oy hakkı oranı yüzde 32,7229 seviyesinden yüzde 33,2873’e ulaştı.

Bu hamle ile birlikte Pusula Portföy, İzmir Fırça'daki ağırlığını ve stratejik konumunu daha da artırmış oldu.

IZFAS payları saat 11:20 itibarıyla yüzde 2'yi aşan artışıyla 65,40 TL seviyelerinde kayda geçti.

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