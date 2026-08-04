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ARD Grup Bilişim, bir kamu kurumundan KDV hariç 31,96 milyon TL tutarında bilişim ürünleri siparişi aldı. Şirket, işin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre alınan sipariş, bir kamu kurumuna yönelik bilişim ürünlerinin tedarikini kapsıyor.

Siparişin toplam bedeli KDV hariç 31.956.900 TL olarak açıklandı.

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CİRO VE KÂRLILIĞA KATKI BEKLENİYOR

ARD Grup Bilişim, söz konusu sipariş kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların şirketin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

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Şirket, gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sundu.

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