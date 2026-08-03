ForInvest ve TEFAS piyasa verilerine göre yüksek faiz ortamının devam etmesi ve Borsa İstanbul'da temmuz ayında yaşanan düzeltme hareketleri yatırım fonlarının aylık getirilerine doğrudan yansıdı.

Güvenli liman ve sabit getirili enstrümanlar yatırımcısına kazandırmayı sürdürürken, riskli varlık gruplarında kayıplar gözlendi.

SEKTÖR BAZINDA GETİRİ TABLOSU

Son bir ayda şemsiye fon türlerinin ortalama performansları şu şekilde gerçekleşti:

• Para Piyasası Şemsiye Fonu: Yüzde +3,40 (Ayın getiri şampiyonu)

• Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu: Yüzde +1,95

• Katılım Şemsiye Fonu: Yüzde +1,14

• Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu: Yüzde +1,02

• Karma Şemsiye Fonu: Yüzde -0,71

• Değişken Şemsiye Fonu: Yüzde -0,95

• Hisse Senedi Şemsiye Fonu: Yüzde -2,46

SON 1 AYDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN FONLAR

Borsadaki düşüş eğilimi ve seçici hisse hareketleri, bazı özel portföy fonlarında daha sert kayıplara yol açtı.

Aylık bazda en fazla gerileyen fonların başında yüzde 11,92 düşüşle Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest Fonu (THV) yer aldı.

• THV (Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest Fon): Yüzde -11,92

• PPS (Phillip Portföy Birinci Serbest Fon): Yüzde -7,26

• RDT (Phillip Portföy Rodosto Serbest Fon): Yüzde -3,32

• FS6 (One Portföy İkinci İstatistiksel İletişim Serbest Fon): Yüzde -1,03

• KLS (Allbatross Portföy Katılım Serbest Fon): Yüzde -0,60

• RTP (Re-Pie Portföy Birinci Serbest Fon): Yüzde -0,59

UZUN VADEDE TABLO FARKLI

Aylık bazda geri çekilmeler yaşansa da uzun vadeli perspektifte fon performansları yatırımcısına devasa getiriler sağlamaya devam ediyor.

Son 1 yıllık dönemde Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) yüzde 1.520,38 getiri ile kırılması güç bir rekor kırarken, Gümüş fonlarının kümülatif başarısı dikkat çekti.

Yıllık Bazda Şampiyon Fonlar:



• TLY (Tera Portföy Birinci Serbest Fon): Yüzde 1.520,38

• DFI (Atlas Portföy Serbest Fon): Yüzde 895,80

• THV (Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest Fon): Yüzde 336,48

• GMC (TEB Portföy Gümüş Fonu): Yüzde 169,59

• YZG (Yapı Kredi Portföy Gümüş Fonu): Yüzde 165,72

• DMG (Deniz Portföy Gümüş Fonu): Yüzde 164,63

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