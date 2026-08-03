Borsa İstanbul BIST 100 endeksi için Temmuz 2026 dönemi oldukça zorlu geçti. Endeks aylık periyotta yüzde 7,18 oranında gerilerken, 3 Ağustos 2026 itibarıyla 13.428,09 puan seviyesinde dengelendi.

Piyasadaki genel düzeltme hareketine ve satıcılı seyre rağmen doğru sektör ve hisse seçimi yapan yatırımcılar için cazip getiri fırsatları oluştu.

TEMMUZ AYINDA ZİRVEYE TIRMANAN BIST 100 HİSSELERİ

Temmuz 2026 performanslarına göre BIST 100 endeksinde en çok değer kazanan ilk 5 hisse senedi ve prim oranları şöyle şekillendi:

• Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): Lojistik sektöründeki hareketlilikle birlikte temmuz ayında yüzde 35,14 yükselerek BIST 100'ün en çok kazandıran hissesi olmayı başardı.

• Efor Çay (EFOR): Gıda ve imalat tarafında güçlü kalan EFOR, aylık yüzde 13,96 primle ikinci sırada yer aldı.

• Aksa Akrilik (AKSA): Tekstil ve kimya devlerinden AKSA, genel piyasa düşüşüne meydan okuyarak yüzde 7,88 değer kazandı.

• TAV Havalimanları (TAVLH): Yaz sezonunda ulaştırma ve turizm sektöründeki yoğunluğun etkisiyle TAV Havalimanları temmuz ayını yüzde 4,72 artışla tamamladı.

• Anadolu Efes (AEFES): İçecek sektörünün öncülerinden AEFES, yüzde 4,39 oranındaki getirisiyle en çok yükselen ilk 5 şirket arasına adını yazdırdı.

BIST 100'DE SON DURUM

Endeksin 3 Ağustos 2026 verilerine bakıldığında:

• Günlük Değişim: Yüzde -0,22

• Haftalık Değişim: Yüzde -3,78

• Aylık Değişim: Yüzde -7,18

• Yıllık Değişim: Yüzde 24,85

Aylık bazdaki yüzde 7,18'lik kayba rağmen ulaştırma, lojistik ve gıda/tüketim ağırlıklı hisselerin pozitif tarafta ayrışması piyasada sektör rotasyonunun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 317 14.860.236.309,25 % 0.96 18:10 AKBNK 66 14.578.651.862,90 % 4.1 18:10 ASELS 336.25 10.181.591.513,50 % -1.75 18:10 YKBNK 34 9.140.060.379,28 % 3.79 18:10 ISCTR 12.68 6.961.530.127,38 % 1.68 18:10 Tüm Hisseler

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