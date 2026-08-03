Küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırma yarışı sürerken, Güney Kore Merkez Bankası piyasa dinamiklerini değiştirecek yeni bir rezerv yönetimi stratejisini hayata geçirdi.

Banka tarafından yapılan resmi açıklamada, yerli altın üreticilerinden doğrudan alım yapılmasını sağlayacak yeni hukuki ve operasyonel çerçevenin tamamlandığı bildirildi.

ALIMLAR ULUSLARARASI FİYATTAN YAPILACAK

Yeni sistem uyarınca Güney Kore Merkez Bankası, yerli üreticilerden gerçekleştireceği altın alımlarında uluslararası piyasa fiyatlarını esas alacak.

Sürecin şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi adına ülkenin önde gelen finansal altyapı kuruluşlarıyla iş birliğine gidildi.

İşlem, takas ve saklama süreçlerinde Kore Borsası (KRX) ile Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu'nun (KSD) mevcut gelişmiş altyapısından yararlanılacak.

Yeni çerçevede Kore Borsası, Saklama Kuruluşu ve yerel üreticiler tam koordinasyon içinde çalışacak. Böylece ülke içindeki altın alım süreci, uluslararası standartlara uygun ve yüksek güvenlikli bir mekanizmayla işletilecek.