Piyasa, altının geleneksel güvenli liman işlevi ile yükselen reel getirilerin yarattığı baskı arasında bir denge arayışında.

Yapışkan enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, altın tutmanın fırsat maliyetini artırarak metalin kendisine olan doğrudan yatırım talebini bir miktar törpüledi.

Ancak yalnızca ons fiyatına odaklanan yatırımcılar, madencilik sektöründe yaşanan sessiz ama devasa kârlılık hikayesini kaçırıyor olabilir.

ZİRVEDEN YÜZDE 30 DÜŞÜŞE RAĞMEN REKOR KÂRLILIK

Altın fiyatları ilk çeyrekteki rekor seviyelerinden yüzde 30 gerilemiş olsa da madencilik şirketleri ikinci çeyrekte ons başına ortalama 4.400 doların üzerindeki satış fiyatlarından faydalanmaya devam etti.

İkinci çeyrek bilanço sonuçları, sektörün finansal yapısının ne kadar güçlü bir şekilde iyileştiğini net bir biçimde ortaya koydu.

Nitekim Bank of America da geçtiğimiz hafta 2026 yılı altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine karşın, altın madenciliği hisselerine yönelik "olumlu" görüşünü korudu.

Banka, sektördeki yükseliş beklentisinin sadece metal fiyatlarındaki artışa değil, şirketlerin sağlamlaşan bilançolarına dayandığını vurguladı.

ŞİRKETLER SERBEST NAKİT AKIŞINDA REKOR KIRIYOR

Sektörün dev üreticileri, elde ettikleri nakdi borç kapatmak, hissedarlara dağıtmak ve uzun ömürlü büyüme projelerine aktarmak için kullanıyor:

• Agnico Eagle: İkinci çeyrekte 1,335 milyar dolar rekor serbest nakit akışı elde ederken, hissedarlarına rekor düzeyde 625 milyon dolar iade etti. Şirket bir yandan da Odyssey, Hope Bay ve Upper Beaver gibi dev büyüme projelerini finanse etmeyi sürdürüyor.

• Kinross: Çeyrek boyunca 725 milyon dolardan fazla serbest nakit akışı açıklayarak net nakit pozisyonunu 1,9 milyar dolara çıkardı. Nakit akışının yüzde 40’ını yatırımcılarına dağıtan şirket, düşük maliyetli Lobo-Marte projesine odaklanmış durumda.

• Alamos Gold: Young-Davidson tesisindeki sismik aksaklıklara rağmen 143,5 milyon dolar serbest nakit akışı sağladı ve Island Gold District genişlemesini tamamen kendi iç kaynaklarıyla finanse etmeyi başardı.

YAPAY ZEKÂ COŞKUSU ALTINDAKİ "GİZLİ DEĞER"

Günümüzde altın madencileri artık sadece altın fiyatına paralel hareket eden kaldıraçlı birer enstrüman olmaktan çıktı.

Yıllardır süren maliyet disiplini ve bilanço temizliğinin ardından sektör, tıpkı düzenli temettü ödeyen disiplinli şirketler gibi istikrarlı bir nakit akışı makinesine dönüştü.

Yatırımcıların büyük bölümünün yüksek değerlemelerle işlem gören yapay zekâ hisselerine odaklandığı bu dönemde; altın madenciliği sektörü cazip değerlemesi ve güçlü finansal göstergeleriyle günümüz piyasasında oldukça nadir görülen bir yatırım fırsatı sundu.

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