ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve bölgedeki bazı ülkelerle yürütülen görüşmeler sonucunda bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakat sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık kalmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içerdiğini ifade eden Trump, bu şartların hızlı şekilde hayata geçirilmesi halinde ABD'nin hafta sonu planlanan saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump ayrıca İsrail'in de bu süreçte aynı yaklaşımı benimsediğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR

Jeopolitik risklerin azalması, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi zayıflatabilir. Bu nedenle Trump'ın açıklamalarının, yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz hafta Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları ve Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler piyasalarda dalgalanmaya neden olmuştu. Haftanın devamında ise Fed'e ilişkin beklentiler ve güçlenen doların etkisiyle ons altın yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek haftayı düşüşle tamamlamıştı.

YENİ HAFTADA HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Piyasa uzmanları, Trump'ın açıklamalarının kalıcı bir diplomatik sürece dönüşmesi halinde güvenli liman talebinin bir miktar daha zayıflayabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda altın fiyatlarında satış baskısı görülebilir.

Ancak analistler, jeopolitik gelişmelerin hızla değişebildiğine dikkat çekerek, İran veya İsrail'den gelebilecek yeni açıklamalar ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası gelişmelerin fiyatlamaları kısa sürede tersine çevirebileceğini vurguluyor.

Bu nedenle yatırımcıların, yeni haftada sadece Trump'ın açıklamalarını değil, diplomatik sürecin nasıl ilerleyeceğini ve küresel piyasalardaki risk algısını da yakından takip etmesi bekleniyor. Gelecek haber akışına bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmeye devam edebileceği ifade ediliyor.

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