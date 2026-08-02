Altın fiyatları, haftanın son işlem günündeki düşüşün ardından yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" soruları da gündemdeki yerini koruyor.

İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları...

Altın Türü Satış Fiyatı Gram Altın 6.175,37 TL Çeyrek Altın 10.093,00 TL Yarım Altın 20.187,00 TL Tam Altın 39.999,91 TL Cumhuriyet Altını 40.188,00 TL Gremse Altın 100.306,51 TL Ons Altın 4.042,61 Dolar

Altın piyasasında fiyatlamalar, küresel ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası beklentileri ve dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak yakından izlenmeye devam ediyor. Yatırımcılar, yeni haftada açıklanacak makroekonomik verilerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyor.

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