BIST 100 Temmuz'u %4,70 düşüşle 13.458 puanda kapattı. Buna rağmen OZATD %133,73 yükselirken, BARMA ise %62,26 ile en çok kaybettiren hisse oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026 yılı temmuz ayını yüzde 4,70 değer kaybederek 13.458,10 puandan tamamladı. Endeksteki düşüşe rağmen bazı hisseler güçlü performans sergilerken, bazı hisselerde ise sert kayıplar yaşandı. Temmuz ayında yatırımcısına en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER
Temmuz ayında Borsa İstanbul'da en yüksek getiriyi OZATD sağladı. Hisse, ayı %133,73 yükselişle tamamlarken, HEDEF ve SUNTK de dikkat çeken primler yaptı.
|Hisse
|Kapanış (TL)
|Aylık Değişim
|OZATD
|3.880,00
|+%133,73
|HEDEF
|304,25
|+%96,29
|SUNTK
|49,20
|+%79,56
|BETAE
|77,70
|+%76,59
|PASEU
|155,00
|+%64,54
|KONTR
|4,61
|+%51,15
|KOCMT
|5,42
|+%46,88
|AKHAN
|48,06
|+%44,41
|EFOR
|20,74
|+%41,67
|DUNYH
|155,30
|+%38,66
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
|Hisse
|Kapanış (TL)
|Aylık Değişim
|BARMA
|25,08
|-%62,26
|SKBNK
|6,97
|-%58,68
|DSTKF
|1.703,00
|-%54,59
|SVGYO
|13,33
|-%40,76
|TEZOL
|10,31
|-%34,29
|MRSHL
|1.534,00
|-%33,74
|EMPAE
|52,00
|-%32,95
|LXGYO
|10,50
|-%31,37
|BURVA
|705,00
|-%31,22
|SMART
|23,62
|-%30,49
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