Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026 yılı temmuz ayını yüzde 4,70 değer kaybederek 13.458,10 puandan tamamladı. Endeksteki düşüşe rağmen bazı hisseler güçlü performans sergilerken, bazı hisselerde ise sert kayıplar yaşandı. Temmuz ayında yatırımcısına en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Temmuz ayında Borsa İstanbul'da en yüksek getiriyi OZATD sağladı. Hisse, ayı %133,73 yükselişle tamamlarken, HEDEF ve SUNTK de dikkat çeken primler yaptı.

Hisse Kapanış (TL) Aylık Değişim OZATD 3.880,00 +%133,73 HEDEF 304,25 +%96,29 SUNTK 49,20 +%79,56 BETAE 77,70 +%76,59 PASEU 155,00 +%64,54 KONTR 4,61 +%51,15 KOCMT 5,42 +%46,88 AKHAN 48,06 +%44,41 EFOR 20,74 +%41,67 DUNYH 155,30 +%38,66

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Hisse Kapanış (TL) Aylık Değişim BARMA 25,08 -%62,26 SKBNK 6,97 -%58,68 DSTKF 1.703,00 -%54,59 SVGYO 13,33 -%40,76 TEZOL 10,31 -%34,29 MRSHL 1.534,00 -%33,74 EMPAE 52,00 -%32,95 LXGYO 10,50 -%31,37 BURVA 705,00 -%31,22 SMART 23,62 -%30,49

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