Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 bin kiralık sosyal konut için eylül ayında kura çekileceğini duyururken, kira sözleşmelerinin 3 yıllık olacağını açıkladı.

15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUTTA EYLÜL AYINDA KURA

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdoğan, 100 bin sosyal konut hedefi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Erdoğan, "İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projemiz için eylül ayında kuralar olacak. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Bu konutlar kura ile belirlenecek." ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRDÜK"

Kentsel dönüşümün siyasi bir mesele değil, milli güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Erdoğan, İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü, ayrıca "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 377 bin konutun dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi.

HAZİNE DESTEKLİ KREDİ LİMİTİ ARTIRILIYOR

Erdoğan, konuşmasında esnafa yönelik finansman desteğine de değindi.

Hazine destekli kredi limitlerinin 1 milyon TL'ye çıkarılacağını açıklayan Erdoğan, yeni kredi limitlerinin esnaf için hayırlı olmasını temenni etti.