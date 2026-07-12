Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 takvim yılında elde edilen gelirler için beyan edilen Yıllık Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi 19 gün sonra sona eriyor. Ticari, zirai ve mesleki kazançların yanı sıra kira geliri, ücret ve menkul sermaye iradı elde eden milyonlarca mükellefin 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Süresinde ödeme yapmayanlara aylık %3,5 gecikme zammı uygulanacak.

GELİR VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİNDE SON TARİH 31 TEMMUZ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali takvimine göre 2025 takvim yılında elde edilen ticari, zirai ve mesleki kazançlar ile kira geliri, ücret ve menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı.

Mükelleflerin ödemelerini 31 Temmuz 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanabilecek sistem yoğunluğu ve teknik aksaklıklardan etkilenmemek için işlemlerin son güne bırakılmamasını öneriyor.

KİMLER ÖDEME YAPACAK?

İkinci taksit ödeme yükümlülüğü; ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenlerin yanı sıra kira geliri, ücret geliri ve menkul sermaye iradı nedeniyle gelir vergisi beyannamesi veren mükellefleri kapsıyor.

ÖDEMEYENLERİ HANGİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR?

31 Temmuz'a kadar ödeme yapılmaması halinde, ödenmeyen vergi borcuna aylık %3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Örneğin 10.000 TL tutarındaki bir gelir vergisi borcu süresinde ödenmediğinde, mükellefin borcuna her ay yaklaşık 350 TL gecikme zammı eklenecek. Gecikme süresi uzadıkça faiz tutarı da artmaya devam edecek.

Vergi borcunun uzun süre ödenmemesi durumunda ise yasal takip süreci başlayabilecek. Bu kapsamda elektronik haciz (e-haciz) ve diğer tahsilat işlemleri uygulanabilir. Ayrıca vergi borcu bulunan mükellefler, kamu ihaleleri ile bazı teşvik ve destek programlarında talep edilen "Vergi Borcu Yoktur" belgesini alamayabiliyor.

GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri, vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi sistemi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında tamamlanabiliyor.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları, ATM'leri, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor.

3 ADIMDA DİJİTAL ÖDEME

Gelir vergisi ikinci taksitini internet üzerinden ödemek isteyen mükellefler işlemlerini birkaç adımda tamamlayabiliyor.

İlk olarak Dijital Vergi Dairesi sistemine veya GİB Mobil uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. Ardından "Hızlı Ödeme" menüsünden T.C. kimlik numarası ile gerekli belge bilgileri girilerek vergi borcu sorgulanabiliyor. Son aşamada ise anlaşmalı banka ya da kredi kartı bilgileri kullanılarak ödeme işlemi güvenli şekilde tamamlanabiliyor.

SAHTE SİTELERE KARŞI UYARI

Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital kanallardan ödeme yapacak mükellefleri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkanlık, ödeme işlemlerinin yalnızca resmi Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilmesini tavsiye ederken, arama motorlarında çıkan reklam bağlantıları yerine resmi adresin tarayıcıya doğrudan yazılmasının güvenlik açısından önem taşıdığını belirtti.