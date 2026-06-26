Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihinin 1 Ekim 2026 olarak güncellendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sistemin teknik altyapısının eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla Yönetmelik'te verilen yetkinin kullanıldığı ve uygulamanın üç ay ertelendiği bildirildi.

YENİ TARİH 1 EKİM 2026 OLDU

Daha önce yapılan düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da EFT ile yapılması halinde satış bedelinin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olacaktı.

Ancak Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaşlarla yürütülen teknik çalışmaların tamamlanabilmesi için uygulamanın başlangıç tarihini 1 Ekim 2026'ya erteledi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NE SAĞLAYACAK?

Bakanlık, sistemin devreye alınmasıyla birlikte taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerinin azaltılmasının, kayıt dışılığın önlenmesinin ve satış bedeli ile tapu devrinin eş zamanlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.