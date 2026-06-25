ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre dünyanın en büyük ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 oranında büyüme kaydetti.

Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının ortak beklentisi ise büyümenin yüzde 1,6 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Beklentileri 0,5 puan aşan bu veri, ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına ve küresel risklere karşı direncini koruduğu şeklinde yorumlandı.

İkinci tahmine göre 0,5 puan yukarı revize edilerek yüzde 2,1'e yükseltilen büyüme rakamlarında, ithalat verilerindeki aşağı yönlü güncelleme ana itici güç oldu. Revizyon dalgası şirket kârlarını uçururken, fiyat endekslerindeki yukarı yönlü seyir ise dikkat çekti.

İTHALAT DÜŞTÜ, TÜKETİM FRENLEDİ

ABD Ticaret Bakanlığı'nın son güncellemesine göre büyüme hesaplamasında negatif bir kalem olarak yer alan ithalatın aşağı yönlü revize edilmesi, GSYH'yi yukarı taşıyan en önemli etken oldu. Buna karşılık, ekonominin can damarı olan tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü güncelleme, büyümedeki bu pozitif ivmeyi kısmen sınırladı.

Söz konusu dönemde yatırımlar, ihracat, kamu ve tüketici harcamaları büyümeye pozitif katkı sunarken, ilk çeyrekte ithalat genel anlamda artış eğilimini korudu. İç talebin önemli bir göstergesi olan özel yurt içi alıcılara yapılan reel nihai satışlar ise yüzde 2,4'lük önceki tahminden yüzde 1,7'ye revize edilerek güç kaybetti.

KAMUDAN GÜÇLÜ PERFORMANS, TİCARETTE KAN KAYBI

İlk çeyrekte sektörel bazda reel katma değer üretiminde kamu sektörü yüzde 7,5 artışla lokomotif rolü üstlendi. Özel mal üreten sektörler yüzde 4,5 büyürken, özel hizmet sektörleri yüzde 0,8'lik sınırlı bir yükseliş kaydetti.

• Büyümeyi Sırtlayanlar: Bilgi teknolojileri, federal hükümet harcamaları, profesyonel/bilimsel/teknik hizmetler ve dayanıklı mal imalatı.

• Büyümeyi Frenleyenler: Perakende ticaret, toptan ticaret, finans ve sigorta sektörlerinde yaşanan düşüşler.

ENFLASYON CEPHESİ ALARM VERİYOR: FİYAT GÖSTERGELERİ YÜKSELİŞTE

Büyüme yukarı yönlü revize edilirken, Fed'in radarına giren fiyat endekslerindeki yukarı yönlü katılık piyasalarda temkinli bir hava yarattı:

• Yurt İçi Satın Alımlar Fiyat Endeksi: Yüzde 3,5'lik beklentiyi aşarak yüzde 3,6'ya yükseldi.

• Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi: Önceki tahmindeki yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,6'ya çıktı.

• Çekirdek PCE (Gıda ve Enerji Hariç): Fed'in en çok değer verdiği enflasyon göstergesi olan çekirdek veri, önceki tahmine paralel olarak yüzde 4,4 seviyesinde sabit kaldı.

Son revizyonlar ABD ekonomisinin şirket kârları ve kamu harcamalarıyla ayakta kaldığını gösteriyor.

Ancak büyüme yukarı çekilirken tüketici harcamalarının ivme kaybetmesi ve enflasyon göstergelerinin (PCE) yönünü yukarı çevirmesinin, stagflasyon endişelerini tamamen silmek isteyen Fed'in işini zorlaştırabileceği konuşuluyor.