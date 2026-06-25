ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarında en çok dikkate aldığı favori enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi açıklandı.

Beklentilere paralel gelen verilerin ardından, hafta içinde dip seviyeleri test eden altın fiyatları yeniden yükselişe geçerek kritik 4 bin dolar eşiğini aşmayı başardı.

İşte küresel piyasalarda taşları yerinden oynatan gelişmeler ve altın grafiklerine yansıyan son durum:

FED’İN TAKİBİNDEKİ PCE VERİLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Piyasalara yön veren mayıs ayı çekirdek PCE endeksi, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış göstererek tam anlamıyla beklentilere paralel bir görünüm sergiledi.

Önceki ay sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 3,3 olan bu verilerdeki hafif yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Diğer taraftan, manşet PCE verisi de öngörüler doğrultusunda yıllık yüzde 3,8’den yüzde 4,1’e tırmandı.

Enflasyon cephesindeki bu hareketliliğin yanı sıra, ABD ekonomisinin büyüme (GSYH) verisi de ilk çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 artarak beklentilerin üzerinde güçlü bir performans ortaya koydu.

ONS ALTIN GRAFİĞİNDE KESKİN DÖNÜŞ: 4.025 DOLAR SINIRI

Açıklanan kritik veri seti, altın piyasasında hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

Hafta ortasında (24 Haziran Çarşamba) 3 bin 956 dolar seviyelerine kadar geri çekilen ve düşüş eğilimini sürdüren ons altın, enflasyonun öncü sinyallerinin gelmesiyle birlikte yönünü yukarı çevirdi.

Saat 18:30 itibarıyla ons altın yüzde 0,66’lık bir primle 4.025,66 dolar seviyesine ulaştı.

Gün içinde en düşük 3.963,75 doları gören ons altın, gelen alımlarla kayıplarını hızla telafi ederek günün en yüksek seviyesi olan 4.040,65 dolara kadar göz kırptı.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN 6 BİN LİRA SINIRINDA TUTUNUYOR

Küresel piyasalarda ons altının 4 bin doların üzerine yerleşme çabası, yurt içinde gram fiyatlamalarında da yankı buldu. Son dönemde haziran ayı boyunca aşağı yönlü bir trend izleyen gram altın, onstaki dipten dönüş hamlesiyle derinleşen kayıplarına ara verdi.

Yazım anında gram altın yüzde 0,69 artışla 6.021,26 TL seviyesinden işlem görüyor.

Seans içerisinde en düşük 5.928,02 TL’ye kadar gerileyerek yatırımcısını heyecanlandıran gram altın, ABD verilerinin rüzgarıyla toparlanarak yeniden 6.043,22 TL zirvesini test etti ve 6 bin liralık psikolojik desteğin üzerinde kalmayı başardı.

Teknik olarak ons altında 4 bin dolar, gram altında ise 6 bin TL seviyelerinin üzerinde kalınması, yükseliş trendinin korunması açısından kritik önem taşıyor.

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