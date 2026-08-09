Altın fiyatları, 9 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altının güncel alış satış fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Serbest piyasada gram altın 6.660 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10.889,99 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 43.426,75 TL oldu.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altın piyasasında en fazla takip edilen ürünlerin başında gelen gram altında yükseliş dikkat çekiyor. Saat 09.36 itibarıyla gram altın 6.659,69 TL'den alınırken 6.660,55 TL'den satılıyor.

Gram altındaki günlük yükseliş yüzde 2,59 seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Düğün sezonunda vatandaşların da yakından takip ettiği çeyrek altının satış fiyatı 11 bin TL sınırına yaklaştı.

Çeyrek altın 10.655,50 TL alış ve 10.889,99 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Günlük yükseliş yüzde 2,59 olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınında da yükseliş sürüyor. Cumhuriyet altını 42.621,99 TL'den alınırken 43.426,75 TL'den satılıyor.

Tam altının satış fiyatı ise 43.427 TL seviyesine ulaştı.

9 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Saat 09.36 itibarıyla serbest piyasadaki fiyatlar şöyle;

Gram altın: Alış 6.659,69 TL - Satış 6.660,55 TL

Çeyrek altın: Alış 10.655,50 TL - Satış 10.889,99 TL

Yarım altın: Alış 21.244,40 TL - Satış 21.779,98 TL

Tam altın: Alış 42.798,00 TL - Satış 43.427,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.621,99 TL - Satış 43.426,75 TL

Ziynet altını: Alış 42.621,99 TL - Satış 43.426,75 TL

Ata altın: Alış 43.869,14 TL - Satış 44.974,47 TL

Gremse altın: Alış 107.162,00 TL - Satış 108.234,00 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.625,84 TL - Satış 4.835,35 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.036,24 TL - Satış 6.249,58 TL

Ons altın: Alış 4.339,70 dolar - Satış 4.343,43 dolar