Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracatçılara yönelik yeni destek paketini açıkladı. Reeskont kredilerinin günlük limitinin 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükseltildiğini belirten Erdoğan, son üç yılda limitin yaklaşık 17 kat artırıldığını ifade etti. Erdoğan konuşmasında ayrıca Türkiye'nin ihracat ve büyüme performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KESİNTİSİZ BÜYÜME PERFORMANSIMIZI 23 ÇEYREĞE TAŞIDIK"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık." dedi.

Erdoğan, 2025 yılında ekonominin yüzde 3,6, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdüğünü ifade etti.

"395 MİLYAR DOLARLA İHRACAT REKORU KIRDIK"

İhracattaki performansa dikkat çeken Erdoğan, "Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ihracattaki başarıların artık milli motivasyon kaynağı haline geldiğini söyledi.

REESKONT KREDİSİ LİMİTİ 5 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLDİ

Erdoğan, ihracatçılara yönelik finansman desteğinin artırıldığını belirterek, "Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitlerini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu sefer ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yıl önce 300 milyon lira olan günlük reeskont kredisi limitinin yaklaşık 17 kat artırıldığını belirterek, "Tüm ihracat ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TİM'E TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önemine değinen Erdoğan, TİM'in 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı aynı çatı altında topladığını belirterek, hedeflerinin dış ticaret fazlası veren Türkiye olduğunu ifade etti.