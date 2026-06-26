Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, maaş artışı için yasal düzenleme gerektiğini belirterek sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütüleceğini ifade etti.

"MECLİS GEREKLİ ÇALIŞMAYI YAPACAK"

En düşük emekli maaşına ilişkin konuşan Yılmaz, "Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır." dedi.

TEMMUZ ENFLASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında yapılan yasal düzenlemeyle 20.000 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için gözler Temmuz zammına çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, yeni taban aylığın 23.300 TL ile 23.600 TL bandına çıkması bekleniyor.