Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, yurt içinde milyarlık yeni bir borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulu kararı aldığını duyurdu.

Vestel Elektronik Yönetim Kurulu'nun kararına göre ihraç edilecek finansman paketinin detayları şu şekilde şekillendi:

• Maksimum Tutar: Şirket, 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk lirası) tavan sınırını aşmayacak şekilde borçlanmaya gidecek.

• Vade ve Yapı: Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilecek olan ihraçlar, 5 yıla kadar uzanan çeşitli vadelerde, tek bir seferde veya piyasa koşullarına göre birden fazla parti halinde (taksitli) yapılabilecek.

NİTELİKLİ YATIRIMCILARA YÖNELİK OLACAK

Söz konusu borçlanma süreci genel küçük yatırımcıyı kapsayan klasik bir halka arz şeklinde yürütülmeyecek.

Vestel, bu dev ihraçta doğrudan profesyonel ve kurumsal fonları hedefliyor.

İhraç; yurt içinde halka arz edilmeksizin, yalnızca nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

BİR SONRAKİ ADIM SPK BAŞVURUSU

Yönetim kurulundan çıkan bu yeşil ışığın ardından Vestel Elektronik, yasal izin süreçlerini başlatıyor.

Şirket, belirlenen borçlanma tavanı ve şartları çerçevesinde en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi ihraç başvurusunda bulunacak.

Kurulun onay vermesinin ardından piyasa şartları gözetilerek talep toplama ve satış takvimi netleşecek.