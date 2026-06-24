Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) hisseleri için aracı kurumların model portföy ve hedef fiyat güncellemeleri sürüyor.

Bugün rapor yayımlayan Şeker Yatırım, Vestel Beyaz Eşya (VESBE) hisse senedine yönelik beklentilerini güncelledi.

"TUT" TAVSİYESİ VERİLDİ

Uzman analistlerin finansal tablo analizleri sonucunda ortaya koyduğu 12 aylık projeksiyona göre, kurum VESBE hisseleri için temkinli bir duruş sergileyerek "Tut" tavsiyesinde bulundu.

Şeker Yatırım'ın yayımladığı raporda öne çıkan detaylar ve rasyolar şu şekilde sıralandı:

• Aracı Kurum: Şeker Yatırım

• Hedef Fiyat: 11,50 TL

• Son Fiyat (VESBE): 6,26 TL

• Yatırım Tavsiyesi: Tut

• Prim Potansiyeli: Yüzde 8,70

• Açıklanma Tarihi: 24 Haziran 2026

Sektördeki küresel ve yerel dinamikleri yakından takip eden analistler, Vestel Beyaz Eşya'nın önümüzdeki 12 aylık süreçteki performansının bu hedefler doğrultusunda şekillenebileceğini öngörüyor.

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