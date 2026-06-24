Küresel piyasalardaki Fed endişeleri ve yurt içindeki satış baskısıyla Borsa İstanbul yeni güne kayıplarla başladı.

BIST 100 endeksi, saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışına göre 150,57 puan ve yüzde 1,04 oranında düşüşle 14.389,03 puana kadar geriledi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 60,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında yatırımcısının yüzünü güldüren tek alan yüzde 0,65 yükselişle finansal kiralama faktoring olurken, en büyük darbeyi yüzde 1,70 kayıpla elektrik sektörü aldı.

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Piyasadaki bu sert geri çekilme yaşanırken, hisse bazlı dinamiklerde de hareketli saatler yaşandı. Saat 14:30 itibarıyla en çok nakit çıkışının adresi savunma sanayi devi ASELS oldu.

• ASELS: -781.912.425 TL para çıkışı ile son fiyatı 369,500 TL (% -5,74)

• BIMAS: -124.855.024 TL para çıkışı ile son fiyatı 373,750 TL (% -2,35)

• THYAO: -102.517.042 TL para çıkışı ile son fiyatı 324,750 TL (% -0,08)

• IZENR: -68.403.845 TL para çıkışı ile son fiyatı 9,620 TL (% -4,09)

• ISCTR: -64.209.879 TL para çıkışı ile son fiyatı 14,970 TL (% -1,38)

• PGSUS: -60.548.899 TL para çıkışı ile son fiyatı 176,700 TL (% -0,79)

• ODAS: -60.266.813 TL para çıkışı ile son fiyatı 8,670 TL (% -8,83)

• YKBNK: -52.925.265 TL para çıkışı ile son fiyatı 42,220 TL (% -1,54)

EN ÇOK PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

Satış baskısına rağmen yoğun alıcı bularak para girişi sağlayan listesinin başında ise AKBNK yer aldı. Ancak AKBNK para girişine rağmen fiyatta negatif tarafta kalmaya devam etti.

• AKBNK: 136.096.220 TL para girişi ile son fiyatı 79,900 TL (% -0,75)

• DAPGM: 114.390.779 TL para girişi ile son fiyatı 10,070 TL (% +0,70)

• TOASO: 96.275.264 TL para girişi ile son fiyatı 348,750 TL (% +1,09)

• ASTOR: 83.753.448 TL para girişi ile son fiyatı 297,500 TL (% +0,51)

• MGROS: 76.826.277 TL para girişi ile son fiyatı 699,500 TL (% +0,43)

• GENIL: 63.836.155 TL para girişi ile son fiyatı 9,510 TL (% +4,74)

• KRDMD: 63.764.270 TL para girişi ile son fiyatı 40,620 TL (% +1,55)

• EREGL: 51.425.402 TL para girişi ile son fiyatı 39,960 TL (% +0,35)

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