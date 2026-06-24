Borsa İstanbul, piyasadaki olağan dışı fiyat hareketlerini dizginlemek adına üç hisse senedine yönelik yeni yaptırımları devreye soktu.

Son günlerde kayyum gelişmeleriyle çalkalanan DİTAŞ da tedbir uygulanan hisseler arasında yer aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre önleyici tedbirler bugünden itibaren geçerli olacak.

İKİ HİSSEYE AÇIĞA SATIŞ VE KREDİ YASAĞI

Alınan kararlar doğrultusunda, son dönemde hakim ortağına yönelik operasyonlar ve yönetiminin TMSF'ye devredilmesiyle gündemden düşmeyen Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS) ile Borlease Otomotiv (BORLS) paylarında işlem kısıtlamasına gidildi.

Her iki şirket hissesi de 24 Haziran 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 23 Temmuz 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar 1 ay süreyle açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

SELEC HİSSELERİNE BRÜT TAKAS TEDBİRİ

Tedbir dalgasından etkilenen bir diğer şirket ise Selçuk Ecza Deposu (SELEC) oldu. SELEC paylarında, yine 24/06/2026 ile 23/07/2026 tarihleri arasında brüt takas uygulaması kararlaştırıldı.

Ayrıca şirket hisselerinde halihazırda yürürlükte olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan "açığa satış ve kredili işlem yasağı" tedbirleri de brüt takas uygulaması süresince (1 ay boyunca) aynen devam edecek.

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