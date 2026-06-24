Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran LPG operasyonunun hukuki ve ekonomik artçı şokları borsa cephesinde sert hissediliyor.

Hakim ortağı BADAY Grup’a yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında, sermaye piyasalarının yakından takip ettiği Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) yönetimi resmen devlet kontrolüne devredildi.

23 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle şirket yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği duyuruldu.

TABAN HAREKET SÜRÜYOR

Yönetime kayyum atanması ve operasyon haberleri piyasada tam anlamıyla panik satışlarını beraberinde getirdi.

Hissenin nisan ayındaki dip seviyelerinden mayıs ve haziran aylarında gösterdiği güçlü toparlanma eğiliminin, dün gelen haberlerle tamamen tersine döndüğü görülüyor.

Dün taban fiyata oturan hisse senetleri, bugünkü seans açılışında da satış baskısını kıramayarak tabandan kalkamadı.

Şirketin yönetiminin TMSF'ye geçmesinin ardından operasyonel süreçlerin nasıl etkileneceği ve borsadaki bu kan kaybının nerede dengeleneceği, piyasa analistleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ARKA PLANDA NE VAR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma, akaryakıt ve LPG sektöründe kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan bir şebekeyi açığa çıkardı.

Elebaşılığını V.B.'nin yaptığı iddia edilen BADAY Grup yapılanmasına yönelik; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde dahil toplam 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin LPG ithalat süreçlerinde ÖTV ve KDV yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla sahte faturalar düzenlediği ve hayali ihracat mekanizmaları kurduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyası kapsamında grup bünyesindeki 6 şirkete doğrudan el konulurken, DİTAŞ dahil 10 şirkete ise kayyum ataması gerçekleştirildi.

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