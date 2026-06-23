Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin yönetim kanadını doğrudan etkileyen soruşturma haberi, borsada panik satışlarını beraberinde getirdi.

Güne şok bir düşüşle başlayan hisse senedi, iki kez devre kesiciye uğramasına rağmen taban fiyattan kurtulamadı.

Operasyon haberi sonrasında Ditaş hisselerinde kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşandı:

• Güncel Fiyat: 42,92 TL (Saat 15: itibarıyla)

• Günlük Değişim: Yüzde -9,98

• Önceki Kapanış: 47,68 TL

• Günün Hacmi: 442.117.175 TL (10.062.840 Lot)

Söz konusu sert düşüşün ardından alıcı kademesi tamamen boşalırken, satış kademesinde 42,92 TL taban fiyatında yoğun bir emir birikmesi oluştu.

Yaşanan bu sert kayba rağmen hisse senedi, aylık bazda yüzde 38,45 ve yıllık bazda yüzde 262,52 oranında pozitif bölgede kalmaya devam etse de zirve seviyesi olan 57 TL'den hızla uzaklaşmış oldu.

ARKA PLANDA NE VAR? 9 İLDE EŞ ZAMANLI LPG OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, akaryakıt ve LPG sektöründeki devasa bir vergi kaçakçılığı ağını ortaya çıkardı.

Elebaşılığını V.B.'nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli; Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma dosyası kapsamında grup bünyesindeki 6 şirkete doğrudan el konulurken, 10 şirkete ise kayyım ataması gerçekleştirildi.

Yetkililer, şebekenin LPG ithalatı süreçlerinde oluşması gereken ÖTV ve KDV yükümlülüklerinden sıyrılmak adına sahte fatura düzenlediğini ve hayali ihracat işlemleri gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığını tespit etti.

Yasal sürecin, holdingin halka açık iştiraki olan Ditaş’ın operasyonel süreçlerine ve borsa performansına önümüzdeki günlerde nasıl yansıyacağı, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.

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