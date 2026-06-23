Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı üzerinden vergi kaçırıldığı iddiasıyla 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.

"VERGİ KAÇIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Gürlek, soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir."

"10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI"

Gürlek, operasyonun İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler şu şekilde açıklandı:

AVGAZ ENERJİ A.Ş.

BDY GROUP YATIRIM A.Ş.

BİRHAT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

İSTANBUL LİKİT GAZ ENERJİ VE PETROL A.Ş.

LPGAS ENERJİ A.Ş.

PET GAZ A.Ş.

SETGAZ DEPOLAMA LPG PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ŞT.

YİĞİTLER ÜRETİM VE ENERJİ A.Ş.

RAS OTOMOTİV İTH. İHR. A.Ş.