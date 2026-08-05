Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding (KERVN) için yönetim kontrolünü değiştirebilecek önemli bir satış süreci başladı. Şirketin hakim ortağı Zeynep Tümer, sahip olduğu payların kısmen veya tamamen devri için Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile görüşmelere başladı. Son altı ayda yaklaşık yüzde 375 değer kazanan hissedeki gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

Satış haberinin ardından KERVN hissesi açılışta tavan oldu. Hisse yüzde 9,47 yükselişle 10,40 TL seviyesine çıktı.

HAKİM ORTAK PAYLARINI DEVRETMEK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

1976 yılında kurulan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'in sermayesinin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer, hisselerinin kısmen veya tamamen devrine ilişkin Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO ile görüşmelere başladı.

Söz konusu satışın tamamlanması halinde şirketin yönetim kontrolünün yeni yatırımcıya geçmesi bekleniyor.

HİSSE 6 AYDA YÜZDE 375 YÜKSELDİ

Kervansaray Yatırım Holding hisseleri son aylarda Borsa İstanbul'un en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

Şubat 2026'da yaklaşık 2 TL seviyesinde işlem gören hisse, 4 Ağustos kapanışını yüzde 9,29 yükselişle 9,50 TL seviyesinde tamamladı.

Böylece şirket hissesi son altı aylık dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 375 getiri sağladı.

DUBAİ MERKEZLİ OASIS PRIME NE İŞ YAPIYOR?

Dubai merkezli Oasis Prime-FZCO, tarım ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeler geliştirdiğini, çevre dostu çözümlerle uluslararası pazarlarda büyümeyi hedeflediğini belirtiyor.

SATIŞIN BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 MİLYAR TL'Yİ BULABİLİR

Kervansaray Yatırım Holding hisselerinin 9,50 TL kapanış fiyatı üzerinden ve herhangi bir iskonto uygulanmadan devredilmesi halinde, satışa konu yüzde 62,06'lık payın büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sonucu ve olası hisse devir sürecine ilişkin gelişmelerin ilerleyen dönemde yapılacak KAP açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

AÇILIŞTA TAVAN OLDU

Kervansaray Yatırım Holding (KERVN) payları yeni işlem gününe güçlü alımlarla başladı. Hisse, açılışta yüzde 9,47 primle 10,40 TL'ye yükseldi.