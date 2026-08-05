Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre, bugün (5 Ağustos 2026) nakit temettü ödemesi yapacak olan Boğaziçi Beton (BOBET) paylarında fiyat düzeltmesine gidildi.

Şirket, ortaklarına pay başına brüt 0,40 TL nakit kâr payı dağıtıyor. Kâr payı hakkı kullanım tarihi itibarıyla hissedarların hesaplarına geçecek olan bu ödeme sonrasında hissenin borsa açılışındaki teorik fiyatı yeniden hesaplandı.

BOBET YENİ TEORİK FİYATI KAÇ TL OLDU?

Borsa İstanbul’un bildirimine göre, yapılan brüt temettü ödemesi düşüldükten sonra hesaplanan güncel fiyat detayları şu şekilde:

• Hisse Kodu: BOBET.E

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,40 TL

• Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 17,65 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TEMETTÜ DÜZELTMESİ NASIL YAPILIR?

Borsa İstanbul kuralları gereği, nakit temettü ödeyen şirketlerin hisse senetlerinde işlem göreceği yeni günün başında, bir önceki günkü kapanış fiyatından pay başına dağıtılan brüt temettü tutarı düşülerek teorik açılış fiyatı belirlenir.

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