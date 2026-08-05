Jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına dair beklentiler küresel piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen diplomatik temasların olumlu seyrettiğini ve sürecin 48 saat içinde netlik kazanacağını söyledi.

Anlaşma olmaması durumunda sert tedbirlerin devreye gireceğini vurgulayan Trump, uzlaşma sağlanması halinde Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede açılacağını belirtti.

Diplomatik belirsizliklerin yanı sıra ABD ekonomisinden gelen soğuma sinyalleri altın piyasasında güçlü bir alım dalgası başlattı.

ABD İSTİHDAM VERİSİ ALTINI HIZLANDIRDI

ABD’de haziran ayına ilişkin açık iş sayısının beklentilerin altına inerek 7 milyon 359 bine gerilemesi, piyasalarda Fed’in yeni bir faiz artırımı konusunda daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirdi.

Faiz baskısının hafiflemesiyle birlikte gün ortasında 4.060 dolar seviyelerinde seyreden ons altın, hızla 4.100 dolar sınırını aşarak 4.130 dolara dayandı.

GÜÇLÜ İMALAT VERİSİ SIKILAŞMA ENDİŞELERİNİ CANLI TUTUYOR

İstihdam piyasasındaki ivme kaybına karşın, sanayi kanalından gelen veriler ABD ekonomisinin ani bir resesyon riskinden uzak olduğunu gösterdi. ISM imalat endeksi temmuzda 55,6 puana tırmanarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Öte yandan, Fed’in 29 Temmuz toplantısında faizleri yüzde 3,50 - yüzde 3,75 bandında sabit tutmasına rağmen 3 üyenin enflasyon risklerine dikkat çekerek faiz artışı yönünde oy kullanması, altının üzerindeki sıkılaşma gölgesinin tamamen kalkmadığına işaret ediyor.

İÇ PİYASA: GRAM ALTINDA 6.300 TL EŞİĞİ GÜNDEMDE

Dolar/TL kurunun 47,57 seviyelerinde seyrettiği ortamda ons altındaki sert yükseliş, yurt içi altın fiyatlarını da doğrudan yukarı taşıdı.

Piyasadaki alış-satış makasına bağlı olarak gram altın sabah saatlerinde 6.200 TL ile 6.270 TL bandında işlem gördü. Saat 09:54 itibarıyla 6.387 liraya kadar çıktı.

Dolar/TL'nin mevcut seviyesini koruduğu senaryoda, ons altındaki her 100 dolarlık değişim gram altın değerine yaklaşık 150 TL olarak yansıyor.

Ons altının 4.000 dolara çekilmesi durumunda gramda 6.120 TL; 4.200 dolara yükselmesi halinde ise 6.425 TL seviyeleri gündeme gelebilecek.

PİYASANIN ÖNÜNDEKİ 3 KRİTİK SINAV

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön açısından şu üç kritik veri takvimi yakından takip edilecek:

• 5 Ağustos: Özel sektör istihdam raporu

• 7 Ağustos (TSİ 15.30): ABD tarım dışı istihdam verisi

• 12 Ağustos: ABD temmuz ayı enflasyon verileri (TÜFE)

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