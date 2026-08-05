Motorin fiyatlarında bir indirim daha bekleniyor. Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre, uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 3 lira 97 kuruşluk indirim oluşacak. Ancak ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirimin büyük bölümünün vergiye yansıtılması, pompada görülecek fiyat düşüşünün yaklaşık 99 kuruşla sınırlı kalması bekleniyor.

Sektör kaynaklarının hesaplamalarına göre, herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde söz konusu indirim 6 Ağustos Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacak.

3,97 TL'LİK İNDİRİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖTV'YE GİDECEK

Sektör kaynaklarına göre motorinde hesaplanan 3 lira 97 kuruşluk indirimin yaklaşık 2 lira 98 kuruşluk bölümü ÖTV artışı olarak uygulanacak.

Bu nedenle araç sahiplerinin pompa fiyatlarında göreceği indirimin yaklaşık 99 kuruş seviyesinde kalması bekleniyor.

İKİ GÜNDE HESAPLANAN İNDİRİM 10,34 TL'YE ULAŞTI

Motorinde dün gece yürürlüğe giren fiyat değişikliğinde de benzer bir tablo yaşanmıştı. Litre başına 6 lira 37 kuruşluk indirim hesaplanmasına rağmen bunun yalnızca 1 lira 5 kuruşu pompaya yansırken, 5 lira 32 kuruşluk kısmı ÖTV artışı olarak uygulanmıştı.

Beklenen 3 lira 97 kuruşluk indirimin de yürürlüğe girmesi halinde motorinde iki gün içinde hesaplanan toplam indirim 10 lira 34 kuruşa ulaşacak.

Bunun yaklaşık 2 lira 4 kuruşluk bölümü pompa fiyatlarına yansırken, 8 lira 30 kuruşluk kısmı ise ÖTV artışı olarak uygulanmış olacak.

5 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,27 TL

Motorin: 80,01 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,12 TL

Motorin: 79,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,24 TL

Motorin: 81,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,52 TL

Motorin: 81,41 TL

LPG: 33,79 TL

BENZİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Motorinde beklenen fiyat değişikliğinin ardından litre fiyatları şehir, ilçe ve dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyat politikalarına göre küçük farklılıklar gösterebilecek.