Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?", "LPG'ye zam var mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın (LPG) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.

3 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,18 TL

Motorin: 80,97 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,02 TL

Motorin: 80,82 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,14 TL

Motorin: 82,09 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,44 TL

Motorin: 82,37 TL

LPG: 30,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.