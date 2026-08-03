Singapur merkezli bankacılık devi OCBC, yayımladığı gümüş piyasası değerlendirmesinde, yüksek ABD reel tahvil getirileri, güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin sıkı duruş beklentilerinin gümüş fiyatları üzerinde kısa vadede baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

Banka, temmuz ayındaki toparlanma denemelerinin kalıcı olmadığını ve gümüşün altına benzer makroekonomik baskılar altında işlem gördüğünü ifade etti.

FED BEKLENTİLERİ YATIRIMCI İŞTAHINI SINIRLIYOR

OCBC'ye göre Fed, temmuz toplantısında faizleri sabit bırakmasına rağmen piyasalar enflasyonun yüksek seyretmesi halinde ilave faiz artırımı ihtimalini fiyatlamayı sürdürüyor.

Yüksek faiz ortamı ve enerji kaynaklı enflasyon endişeleri, faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri yatırımcılar açısından daha az cazip hale getiriyor.

Banka ayrıca gümüşün altına kıyasla daha yüksek oynaklığa sahip olması nedeniyle yatırımcı duyarlılığındaki değişimlerden daha fazla etkilendiğini vurguladı.

08.25 itibarıyla kıymetli metallerde son fiyatlar

Ürün Son Alış Satış Gümüş Ons / TL 2.764,90 TL 2.763,06 TL 2.766,74 TL Gümüş Ons / USD 58,15 dolar 58,13 dolar 58,19 dolar Paladyum / USD 1.295,57 dolar 1.293,41 dolar 1.297,74 dolar Platinyum / USD 1.649,00 dolar 1.647,22 dolar 1.650,80 dolar Gümüş (Gram) 88,94 TL 88,85 TL 88,94 TL

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

OCBC, yatırım fonlarının uzun pozisyonlarını sınırlı artırmasına karşın kısa pozisyonların daha güçlü yükseldiğini belirtti.

Banka, bunun piyasada önceki satış dalgasının ardından dengelenme yaşandığını ancak yatırımcıların henüz güçlü şekilde yeniden pozisyon almadığını gösterdiğini ifade etti.

ARZ AÇIĞI DEVAM EDECEK

OCBC, kısa vadeli baskılara rağmen gümüş için uzun vadeli görünümün tamamen bozulmadığını belirtti.

World Silver Survey verilerine göre küresel gümüş piyasasının 2026 yılında üst üste altıncı kez arz açığı vermesi bekleniyor. Rapora göre arz açığının 46,3 milyon ons seviyesine yükselmesi öngörülürken, maden üretiminin ise büyük ölçüde yatay kalacağı tahmin ediliyor.

SANAYİ TALEBİ ZAYIFLIYOR, YATIRIM TALEBİ GÜÇLENİYOR

Banka, sanayi kaynaklı gümüş talebinin özellikle güneş enerjisi sektöründe üreticilerin daha az gümüş kullanmaya yönelmesi nedeniyle yaklaşık yüzde 3 azalmasının beklendiğini bildirdi.

Buna karşın yatırım amaçlı talebin güçlenmeye devam edeceği, külçe ve gümüş sikke alımlarının yaklaşık yüzde 18 artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

TOPARLANMA İÇİN BU GELİŞMELER İZLENECEK

OCBC'ye göre gümüş fiyatlarının kalıcı toparlanma yaşayabilmesi için ABD reel tahvil getirilerinin gerilemesi, doların zayıflaması veya altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş görülmesi gerekiyor.

Öte yandan güçlü doların sürmesi, yüksek reel faizler, yatırımcı satışlarının devam etmesi, sanayi faaliyetlerindeki yavaşlama ve güneş enerjisinde gümüş kullanımının azalması fiyatlar açısından başlıca riskler arasında gösterildi.

KISA VADELİ TAHMİNLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

OCBC, zorlu makroekonomik koşullar nedeniyle kısa vadeli fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna rağmen banka, gümüş fiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde kademeli olarak toparlanmasını bekliyor.

Bankanın tahminlerine göre gümüşün ortalama fiyatı;

2026 üçüncü çeyrek sonunda: 60 dolar/ons

2026 dördüncü çeyrek: 62 dolar/ons

2027 birinci çeyrek: 65 dolar/ons

2027 ikinci çeyrek: 67 dolar/ons

2027 üçüncü çeyrek: 69 dolar/ons